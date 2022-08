¿Error de dedo? Hombre ha escrito mal su nombre durante más de medio siglo

¿Ups? Recientemente se hizo viral en la red social TikTok el caso de un hombre mayor que, durante más de medio siglo de su vida, ha estado escribiendo mal su nombre y apenas se va enterando.

Es común que, por errores humanos, muchas personas queden mal registradas ante el Registro Civil, tanto por sus nombres como sus apellidos. Incluso, en México, hay una lista de nombres que están prohibidos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la propia persona ha escrito durante la mayor parte de su vida mal su nombre?

En TikTok se viralizó el caso de Allan Grainger, o al menos así fue como se presentó durante 61 años de su vida, quien recientemente se enteró de que había estado escribiendo mal su nombre creyendo que este es "Allan" cuando en realidad su acta de nacimiento dice otra cosa.

A través de su cuenta de TikTok, Mya, hija de Grainger, contó a los internautas el insólito caso de su papá, narrando también la enorme sorpresa que se llevó su progenitor al enterarse de la verdad.

De acuerdo a lo mostrado en su certificado de nacimiento, Allan, nacido en 1961, fue registrado como "Alan", es decir, con una sola L. No obstante, durante prácticamente toda su vida el hombre mayor ha escrito su nombre con una doble LL, lo que queda demostrado en sus documentos oficiales, como su acta de matrimonio y su licencia de conducir.

"No podía creerlo. Llevo toda la vida escribiendo mi nombre así. Cuando mi hija lo dijo, pensé que me estaba tomando el pelo. Me quedé boquiabierto", relató al diario Daily Mail.

Grainger ha señalado que el error en su nombre pudo haberse debido a una equivocación por parte de la persona encargada de rellenar sus datos en el acta de nacimiento, asegurando que su madre no le hubiera permitido escribir o deletrear su nombre con una sola L.

"Creo que fue un error en la partida de nacimiento porque mi madre no me hubiese permitido nunca escribir y deletrear mi nombre de esa manera, 'Alan'", indicó.

El viral video subido a TikTok ya cuenta con más de 50 mil reproducciones, en tanto que no fueron pocos los internautas que manifestaron sus dudas al respecto, mientras que a otros simplemente les causó gracia que el hombre de 61 años tenga un tatuaje con su nombre mal escrito.