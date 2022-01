¡Es internacional! Tiktoker descubre que jabón Zote también se vende en Corea

México es famoso por sus destinos turísticos, cultura y gastronomía, sin embargo una tiktoker compartió que durante una visita a su familia, descubrió que el jabón Zote también se encuentra a la venta en las tiendas de Corea a un precio muy por encima del que se acostumbra en el territorio mexicano.

La influencer con 16.3 millones de seguidores en TikTok, Sujin Kim, también conocida como “Chingu amiga” es popular en esta plataforma debido a su contenido en donde muestra las diferencias y similitudes entre su natal Corea y México, país en el que se encuentra viviendo actualmente.

Uno de sus vídeos virales más recientes mostró que durante su visita a sus padres en Corea, descubrió que las tiendas del país también venden el jabón Zote debido a sus usos tan versátiles, o al menos así lo asegura la tiktoker en su metraje.

Con un precio de cinco dólares, unos 105 pesos mexicanos, el jabón Zote se encuentra a la venta muchos kilómetros lejos de su país de origen, ya que es un “producto natural y grande”.

“Cuando vine a México me sorprendí mucho porque cuando quiero limpiar algo de grasa, me daban barra de jabón. Cuando quería lavar me daban mi barra del mismo jabón. También cuando me baño me dio lo mismo. Hasta para cuidar plantas me recomendaron lo mismo. Pero en verdad funcionaba para todo”, menciona la tiktoker al inicio de su vídeo.

Durante el transcurso, Sujin actúa lo que comenta mostrando los usos que se le da a la barra de jabón y así como la sorpresa que sintió cuando le explicaron que podía utilizarse para cosas varias y seguía siendo efectivo.

“Cuando llegué a Corea, es muy famoso en Corea, el jabón de México pues es natural. Los coreanos dicen ‘que es de México, está muy grande… pero no se ve tan diferente, pues vamos a usarlos”, continuó.

Además mencionó sentirse “bien orgullosa” de que un producto mexicano se encuentre en Corea aun cuando se encuentra a un precio muy por encima, a unos cinco dólares, en comparación a México que puede encontrarse a 12 pesos.

Entre los comentarios, los mexicanos expresaron su emoción por la venta de jabón Zote en otros países, “me acuerdo cuando ofendieron el jabón zote y todos los mexicanos brincamos a defenderlo”; “el jabón Zote debe considerarse patrimonio cultural de México”; “Y los centroamericanos menospreciándolo porque con ese "bañan a los perros"; “si estás orgullosa de eso imagínate a nosotros los mexicanos”.