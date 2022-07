"Es más barato el bus"; joven llora desconsolada al gastar sus ahorros en gasolina

España.- El aumento al precio de los combustibles nos ha afectado a todos, pues además de encarecer productos y servicios, también hace más costoso el transporte en vehículos particulares. Esta situación la sufrió una joven que lloró por gastar sus ahorros en gasolina para un viaje y ni siquiera llenó el tanque.

El suceso se volvió viral en redes sociales, luego del usuario de TikTok @naahia_sanchez mostrará su sentir tras gastar 200 euros en gasolina.

"He tenido que pagar 200 euros por la gasolina. No me voy a sacar el carné de conducir en mi vida. ¿Para qué quiero coche si esto es más caro que yo qué sé? Son todos mis ahorros", menciona la joven mientras su novio la graba.

En la grabación se puede apreciar como la joven llora al darse cuenta de lo costoso que es andar en auto, pues sugiere que es mucho más barato viajar en autobús o tren.

Cabe señalar que el precio de gasolina en España ronda los 1.9 euros por litro, algo así como 40 pesos mexicanos por litro de combustible. Esto debido a la incertidumbre que hay en las exportaciones rusas de cara al conflicto bélico en Ucrania.

También te puede interesar

Como era de esperarse, la publicación de Naahia que ya superó los 15 millones de reproducciones en TikTok generó diversas reacciones. Algunos usuarios apoyaron el sentir de la joven que posiblemente invirtió todo su dinero para su primer viaje sin apoyo de su familia.