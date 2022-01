¡Es su verdadero amor! Mujer se casa con el color rosa tras salir durante 40 años con él

Una mujer de 58 años se casó con el color rosa luego de salir con él durante 40 años, afirmó que es su “verdadero amor” y que la hace sentir realmente “fabulosa”.

Se trata de Kitten Kay Sera conocida como 'la persona más rosada del mundo', ya que viste completamente de rosa desde hace más de 40 años y en 2018 se volvió popular tras darse a conocer que se gastó más de 1 millón de libras esterlinas, es decir más de 27 millones 683 mil 800 pesos mexicanos, en ropa de color rosa.

Sin embargo, su gusto y amor por el rosa pasó al siguiente nivel y tras salir 40 años con el color, finalmente se casó a principios de enero del 2022, en la que podría ser la boda menos blanca de la historia, ya que todos los vestuarios y decoraciones fueron del mismo color.

En la ceremonia, Kitten Kay Sera vistió con un vestido rosa, llegó en un Chevrolet rosa, se dio un anillo del mismo color en símbolo de lo que representaba su boda, la cual afirmó fue inspirada en un niño que mencionó casarse con el color, ya que le encantaba.

La boda fue compartida a través de sus redes sociales diciendo que fue “¡El mejor día! ¡Me casé con mi verdadero amor, el rosa!”, incluso subió fotografías de su pastel coronado con un cisne rosa y cupcakes elaborados solo para su boda.

En una entrevista con KVVU-TV, Kitten Kay afirmó que había salido con el color durante cuarenta años, pero consideró que ya era el momento adecuado para hacerlo oficial.

Su historia de amor con el color inició cuando ella era joven y decidió vestirse toda de rosa para su fiesta de cumpleaños, "me sentí fabulosa. Pensé, si usar tanto rosa podía hacerme sentir fantástica, ¿por qué no usar rosa todos los días?”.

Desde entonces dejó de lado “los jeans azules y una camiseta blanca”, por lo que vendió su auto para dejar su ciudad natal, Houston, Texas, para mudarse a las “luces rosadas de Hollywood”.

"Me gusta decir que soy un flamenco en un mundo lleno de palomas. Cuando camino por una calle concurrida durante el viaje de la mañana, todos visten de gris y negro. No hay expresión, no hay individualidad. Sin embargo, la gente piensa que soy la loca” afirmó Kitten.