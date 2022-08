"Es un trabajo estafa", youtuber se infiltra en empresa de esquema piramidal (VIDEO)

Lima.- Quién no ha entrado al área de empleos en Facebook y visto alguna oferta laboral que ofrece ganar mucho dinero al mes por pocas horas de trabajo, o historias de quienes aseguran haber entrado en el selecto grupo de adinerados sin gran esfuerzo, claro, presumiendo fajos de billetes de alta denominación. Esto sucedió a un joven youtuber que decidió entrar infiltrado en una empresa con esquema piramidal.

Se trata del influencer conocido en Youtube como 'Frans', quien asistió a una entrevista para intentar entrar a la compañía que ofertaba ganar mucho dinero. Lo primero que se pudo ver en el video de nombre "Nos infiltramos en un TRABAJO ESTAFA | Esquema Piramidal" fue a un cómplice de nombre Jorge asegurando que ya compró "toda la tienda de Apple".

"He comprado toda la tienda de Apple, no sé qué más comprar. Solo no tengo los monitores grandes y la TV. La TV no la veo. ¿Monitor grande para qué?(...)ya compré todo, nada tengo que hacer en la tienda", dijo el entrevistador.

En lo que pareció ser un desliz en su discurso, Jorge dijo al joven que fingía estar interesado en el empleo que su caso es una "historia de éxito" y enfatizó que "las historias de éxito venden bastante". Sospechoso.

Lo que estaba planteado como una charla para explicarle el funcionamiento de la empresa se convirtió en una especie de alardeo en el cual se mencionaban los supuestos logros de quien buscaba trabajadores.

"Yo me compré mi Mazda, yo me compré mi iPhone, yo tengo miles de dólares", fueron palabras citadas por 'Frans'. Todo esto en menos de un año, suena tentador, ¿no?

Para continuar con la entrevista, dos horas después de iniciar, Jorge comenzó a explicar al infiltrado qué es Omega Pro, la compañía con esquema de pirámide que promete riquezas rápidamente.

"No es una empresa física. Es digital, Esta oficina que tú ves no es de OP, es de nuestro equipo de trabajo", dijo el trabajador.

Una vez que el youtuber aceptó entrar en la compañía, "salió el verdadero rostro", pues les explicaron que el verdadero negocio poco tenía que ver con inversión inicial o venta de productos, sino con redes de mercadeo, es decir, deben convencer a otros para entrar en el esquema.

Si te interesa conocer la historia completa puedes entrar al canal de Youtube 'Frans', donde se hace una explicación más completa del tema.