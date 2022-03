“Es una promesa cumplida”: Abuelita de 91 años se hace tatuaje porque su nieto logró entrar a Medicina

Las aventuras y nuevas experiencias pueden vivirse a cualquier edad, una prueba de esto es la de Libia Guerreiro do Valle, una abuelita de 91 años de edad que, tras realizar una promesa a su nieto, terminó por tatuarse a la virgen Nuestra Señora de la Concepción Aparecida.

Se trata de una abuelita de Goiania, en Brasil, quien se volvió viral luego de que se diera a conocer la razón detrás de su tatuaje y es que prometió a su nieto menor que, si él lograba entrar a la escuela de Medicina, ella se realizaría un tatuaje. Una promesa que cumplió sin poner peros.

Libia Guerreiro afirmó que nunca imaginó marcar su cuerpo con tinta, ya que nunca se sintió interesada en tener tatuajes, sin embargo la promesa con su nieto de 19 años fue un momento especial que no dejaría pasar.

Por lo que, luego de que su nieto, Pedro Henrique Guerreiro de Queiroz resultó seleccionado como parte de la escuela de Medicina, la abuelita de 91 años acudió de inmediato a cumplir con su promesa y ahora lleva en su brazo la figura de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, virgen de la cual es devota.

“Le dije que estudiara mucho, hiciera su parte y le prometí que si aprobaba me haría un tatuaje. Ni a los 20 años ni a los 90 años me imaginé que me haría un tatuaje. Eso fue porque lo prometí, y una promesa que tenemos que cumplir”, dijo Libia a Metrópoles.

La abuelita declaró que el resultado le gustó demasiado “gracias a Dios” y que en realidad no había sentido ningún dolor pese a que se trató de una sesión de dos horas en total para terminar el diseño.

“Lo hice en el brazo y resultó muy lindo. No sentí ningún dolor. Mis hijas iban conmigo, estaban todo el tiempo hablando, sonriendo. Veo gente en los informes diciendo que sufrieron mucho dolor, pero cada una lo siente de una manera diferente, unas sufren más, otras menos. No sentí nada” comentó Libia.

Con 91 años, Libia es madre de tres hijos, además tiene nueve nietos y cuatro bisnietos, y aunque la promesa con el menor de sus nietos fue buena para ambos ahora llega la parte triste y es que Pedro Henrique tendrá que mudarse a otro estado para cursar la carrera, aun así la abuelita afirmó que él iría a visitarla en vacaciones o ellos viajarían a donde Pedro estuviera.