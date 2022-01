"Esos huevones que cobran sin trabajar": Salinas Pliego contra universidades por no volver a clases presenciales

México.- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego llamó "huevones que cobran sin trabajar" al personal de universidades por no regresar a clases presenciales en México debido a la pandemia de Covid-19.

Desde su cuenta oficial de Twitter, Salinas Pliego arremetió contra las universidades del país luego de que AMLO afirmó que "ya se pasaron" por no volver a las aulas, suscitando polémica en redes sociales.

Tras referirse al personal universitario como "huevones que cobran sin trabajar", el dueño de Grupo Salinas aseveró que el gobierno "no sirve para llevar empresas", pues para él las instituciones educativas son "la empresa más importante de todas".

Leer más: "Universidades ya se pasaron, no regresan a clases presenciales": AMLO

"Mega pasados de lanza todos esos huevones que cobran sin trabajar. Por eso hay que repetirlo siempre...El gobierno nada más NO SIRVE PARA LLEVAR EMPRESAS. ESO INCLUYE LA EMPRESA MAS IMPORTANTE DE TODAS, QUE ES LA EDUCACIÓN DE NUESTROS JÓVENES", se quejó el tercer hombre más rico de México.

En la misma publicación, Salinas Pliego añadió otro tuit aclarando que los trabajadores de universidades que no acuden presencialmente a las instituciones en realidad son "rateros", corruptos e inmorales, al igual que quien les paga.

"Con las prisas me expresé mal. Los que están en la nómina de las universidades que no se presentan a trabajar no son "huevones". No. Son rateros. Porque quien cobra sueldo por un trabajo no hecho es un ratero. Un corrupto y un inmoral. Y quien consiente el pago, también!", agregó.

Salinas Pliego insultó a los trabajadores de universidades por no volver a clases presenciales. Imagen: Captura de Twitter

Le recuerdan que expuso a sus trabajadores

Las polémicas declaraciones del empresario provocaron opiniones divididas de usuarios en redes sociales.

Algunos le recriminaron a Salinas Pliego que se negó a cerrar sus tiendas Elektra durante los meses más duros de la pandemia, exponiendo a su trabajadores a contagios. De igual forma le aclararon que las universidades sí se encuentran trabajando, pues imparten clases en línea.

"Señor usted expuso la vida de los recursos humanos de su empresa, cuando no quiso cerrar @ElektraMx, si usted abusa de las necesidades de las personas es porque usted es un gandalla, le recomiendo que para criticar hay que practicar, ya que nunca lo he visto despachando en tienda", le respondió un usuario.

"Compa las universidades no están cerradas el modelo es en línea y si van administrativos, a diferencia de ti las universidades si se preocupan por su personal y sus alumnos no como tú qué se te morían en Elektra trabajadores por qué se negaron a darles descanso", reprochó alguien más.

Otros le recordaron al magnate los adeudos millonarios de sus empresas con el fisco por el pago de impuestos, los cuales ascienden a más de 40 mil millones de pesos, de acuerdo con la titular del SAT, Raquel Buenrostro. "Los que no pagan impuestos también son rateros", apuntó una usuaria en el tuit del empresario.

Cabe señalar que en su publicación Salinas Pliego compartió un tuit sobre el llamado que el presidente AMLO hizo a las universidades del país para volver a las aulas.

El presidente López Obrador acusó que las universidades "ya se pasaron" porque no han regresado a clases presenciales, por lo que hizo un llamado para que se "normalice" la educación.

Leer más: "Parece cantina": baños de Aeropuerto de Santa Lucía desatan burlas por temática de lucha libre

"Vuelvo a hacer un llamado a las universidades porque ya se pasaron, muchas, no regresan a clases presenciales, respetuosamente, ¿no? Porque nada sustituye a las clases presenciales", aseveró AMLO en su Mañanera.