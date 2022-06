"Esos son mayatitos", la "Señora Católica" lanza mensaje en Mazatlán, Sinaloa (VIDEO)

Mazatlán.- La “Señora Católica”, cuya fama se dio en las redes sociales por su gran devoción a Dios y la Biblia, pero sobre soto por los sermones y consejos que les da a las personas de Zacatecas, y ahora también a quienes se lo piden, visitó Mazatlán, la que ella misma nombra “la ciudad del pecado”. Érika Edith Navarro es el nombre real de la oriunda de Zacatecas, y en su visita a DEBATE, frente a la sagrada imagen de la Virgen de Guadalupe platicó parte de su historia, de su vida entregada a Dios y del mensaje que seguirá predicando.

¿Quién es la “Señora Católica”?

Quizá muchos se preguntarán si en realidad “Doña Católica” es meramente un personaje o en realidad una persona entregada a Dios, y aunque pareciera combinar ambos por su estilo tan peculiar, “Doña Católica” es eso, una persona que se ha ganado el respeto, el asombro y la admiración de muchos, porque pocos conocen como ella de la palabra de Dios. Compartió que desde siempre ha estado muy cerca de Dios, ya que en su niñez y posteriormente en su adolescencia, acudía continuamente a la iglesia. Érika Edith no solo se sabe al derecho y al revés las Sagradas Escrituras, pues con esa facilidad con la que menciona un salmo o el nombre de un santo, también puede hablar otros temas, pero particularmente de finanzas, ya que hizo una carrera, que, a pesar de que no haberse titulado, logró aprender en ese ramo. Especificó que en su juventud no fue muy fiestera, su tiempo lo dedicaba más a estudiar danza clásica, folclor, teatro y poesía.

Su acercamiento con Dios

Desde siempre, Érika Edith ha estado muy cerca de Dios. Confiesa que en su niñez fue a clases de catecismo, pero no solo lo hizo para realizar su primera comunión, sino, que una vez terminada su preparación, continuó estudiando durante 10 años, es decir, como una escuela, costumbre que los niños ya no siguen ahora, pues asegura que nada más van a prepararse para la comunión y la confirmación, y piensan que ya se graduaron, por lo que se dedican a ver televisión. Lo de la “Señora Católica” es un nombre que se ha ganado por predicar la palabra de Dios muy a su manera. “Este nombre de la ‘Señora Católica’ me lo pusieron las personas en las redes sociales, porque una vez me grabaron dándoles consejos a unas jovencitas para que no enseñaran tanto. Aunque yo desde los 6 años rezaba el rosario con mi mama y mi hermana, pero empecé a tomar la devoción como a los 19 o 20 años por la cosas mundanas.”

Mazatlán, “la ciudad del pecado”

Contenta de conocer por primera vez Mazatlán, la “Señora Católica” comentó que le habían dicho que era una ciudad era muy hermosa. Además, se mostró agradecida con las personas que la invitaron porque se portaron muy amables y hasta la pasearon en pulmonía con la música de Los Tucanes. Sobre su visita a la que ella nombra “la ciudad del pecado”, dijo sentir tristeza, sin embargo no venía a juzgar a nadie, porque Dios dice que nadie tiene derecho a juzgar. “Doña Católica” dijo que vino a Mazatlán a hablarles con amor a los que están extraviados y a predicarles la palabra. “Si uno predica juzgando o acusando en vez de tener amor por Dios, lo van a odiar. Me pasó un testimonio con un señor a quien le dije que rezara una oración de arrepentimiento; la rezó y lloró. A otros los dejé pensando y otros no hicieron nada porque les gusta el pecado. A todos nos hace falta orar; orar por esas personas que andan mal.”

Sin el afán de ofender, la “Señora Católica” también se dirigió a las mujeres que les gusta enseñar y las invitó a no vestirse con poca ropa por dos razones, una de ellas es porque provocan a los hombres, y la otra porque les puede dar cáncer de piel. Dijo que esas mujeres se están arriesgando a ser abusadas y no importa que no tengan una relación sexual, pues con el hecho de “mostrar su cuerpo impúdicamente, están haciendo pecar a los hombres”.

El carnaval

“Doña Católica” también emitió su opinión acerca del carnaval, la máxima fiesta de los mazatlecos. Dijo que carnaval significa carne y ‘baal’ es un demonio, el demonio que Jesabé adoró y que hizo adorar a todos los pueblos. Para la “Señora Católica”, el carnaval es una fiesta de mucho desorden, alcohol y sexo. Criticó a las personas que no tienen tiempo para ir a una peregrinación o dedicar una hora para ir a misa, pero para el carnaval sí lo tienen. “Las personas que asisten al carnaval le gusta el desorden, no tienen a Dios en su corazón, y como bien dicen, nadie ama lo que no conoce, y no quieren conocer a Dios porque prefieren llenarse de carne, de apetitos mundanos, de placer. Porque bien dijo el diablo, el placer es el estiércol del diablo. Es cierto, la comida es un placer, pero la necesitamos porque es como un combustible para seguir caminando, pero el sexo no es un placer, es para procrear, y mucha gente lo usa para el placer. Ahorita es el tiempo, Dios está llamando a todos, así tengas más pecados que las arenas en el mar, dijo Dios, ‘yo los voy a perdonar’.”

Los mazatlecos deben alejarse del pecado

Desde el 2011 que Dios la llamó a su servicio nombrándola como profeta, la “Señora Católica” ha compartido su mensaje. “Dios es mi motor, y sin Dios no somos nada. Yo le digo a la gente que hay muchos peligros espirituales, los demonios ya andan sobre la tierra, y sobre todo en México. Esos extraterrestres ojones son el demonio encarnado y corren el peligro de encontrarse con ellos. Así es que yo le digo a la gente de Mazatlán que se aleje del pecado, que hagan un carnaval, pero no de fiesta de la carne, sino una procesión grande con las imágenes religiosas de todo Mazatlán, donde toda la gente participe, que lleven campanas y cirios. Que se vistan de santos y ángeles, que también participen todos los niños. Porque ese carnaval que a ustedes les gusta, los está llenando de demonios y cada vez que hay un carnaval se llena más de demonios y de pecados esta ciudad.”

La “Señora Católica” puntualizó que todo eso depende de la sociedad y no del gobierno, pues es cuestión que la gente se organice y tome conciencia para que todo pueda cambiar, “porque si quieren que el mundo cambie, primero debe cambiar cada persona”.