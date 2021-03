“Esos videos te representan en algo”, padre obliga a su hija a disculparse por bailes de Tik Tok

La popularidad de Tik Tok sigue creciendo y con ello miles de usuarios hacen hasta lo impensable con tal de obtener más seguidores, si bien no se trata de algo que puso en peligro la vida de las personas el baile de una joven si causo el enojo y decepción de su padre ocasionando que la respuesta a ello se volviera viral en cuestión de días.

Si bien algunos ya conocemos de que trata el "twerking" en especial en esta red social, el movimiento de caderas que en su mayoría es realizado por mujeres sigue siendo un "trend" popular en cuanto a vistas se refiere. sin embargo, en algunas ocasiones este baile suele causar la molestia de los padres de familia como sucedió con un padre que obligó a su hija a disculparse públicamente luego de que la sorprendiera realizando este tipo de bailes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

En el video la joven se disculpa por el contenido que subió a la mencionada red social y que causaron la vergüenza de sus familiares al realizar ese tipo de bailes.

Leer más: Video. "¿Qué va a ser, doctora?... Pobre", tunden en redes comercial de PT

"Quiero pedirle una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es lo que mis padres me enseñaron”, menciona la joven.

Tras ello, el progenitor intervine para preguntarle: “¿Por qué haces ese tipo de cosas? ¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo?", mientras que la joven apenada mantiene la cabeza agachada.

Padre sorprende a su hija bailando twerking en Tik Tok y la obliga a disculparse

Así mismo continúa para asegurarle a su hija que es una niña de casa, que estudia y va bien en la escuela y no tiene por qué estar haciendo ese tipo de cosas.