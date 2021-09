¡Especial para ti! Cafetería hace descuento a feos y otras promociones

España.- "Descuento por feo" o "cargos extra por pedir platillo sin cebolla", son algunas de las particularidades de una cada vez más popular cafetería/bar en la ciudad de Logroño, España.

El comercio de nombre Avenida 55 se popularizó en redes sociales gracias a algunos de sus tickets que dejan ver cómo dentro de su sistema de cobro existen promociones o cobros extra muy pocos comunes.

La evidencia de los extraños cobros de esta cafetería quedó plasmada en Internet gracias a la cuenta de Twitter @justBarboza, quien publicó una foto donde el recibo de su compra menciona el "descuento por feo".

"Les voy a confesar algo: la verdad no me gusta el café con leche porque la única vez que me pedí uno, cuando revisé la factura, noté que me hicieron un descuento sólo por estar feo", publicó el usuario.

Pero no fue el único, ya que la cuenta de la misma red social "@pizarrines" publicó otra imagen con un ticket, en esta se puede observar que en Avenida 55 le hicieron un cargo extra de un euro por pedir su platillo sin cebolla.

Otro cargo extra que la cafetería aplica es "por técnicas adivinatorias aplicadas al café".

Foto: Twitter

El encargado de Avenida 55, Alberto Álvarez, explicó en entrevista con una televisora que optaron por aplicar sus novedosos descuentos o cobros extras porque en las redes sociales de otros establecimientos normalmente solo publicaban a gente guapa.

Fue así que les nació la pregunta: "¿Y la gente fea dónde a va?", misma que fue respondida con un descuento a quienes sean considerados de mal ver. El responsable del comercio detalló que el número de clientes feos aumentó considerablemente.