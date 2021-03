Esposo pide ayuda en redes por su pareja que está en coma por contagiarse de Covid-19

Uno de miles casos Covid-19 se volvió viral en las redes sociales luego de que un hombre pidiera ayuda para su esposa quien se encuentra en coma a causa de esta enfermedad.

La mujer que se encuentra en coma es madre de 5 hijos, tiene 33 años de edad, y se llama Victoria Gallardo, al parecer esto sucedió en Texas, Estados Unidos.

Lamentablemente tuvo que ser inducida medicamente a estado de coma, y ante las nulas esperanzas que dan los especialistas, su esposo suplica ayuda médica en redes sociales.

De acuerdo con las declaraciones de el esposo de Victoria, la familia de ellos tomó muy en serio la pandemia y se mantuvieron en confinamiento, pero el contagio en la escuela de una de sus hijas fue inevitable.

Pese a que la madre de familia usaba guantes y lavaba y desinfectaba todos los espacios de su casa y usaba cubrebocas el Covid-19 la alcanzó y hoy es víctima de este virus.

"Me rompe el corazón cuando el médico dice que no hay nada más que puedan hacer. Ella no ha termnado... No nos vamos a rendir", mencionó durante una entrevista el esposo de Victoria.

Toda la familia se contagió luego de 11 días después de contagiarse la mamá, ella desarrolló fiebre muy alta, falta de apetito y exceso de sueño, lo extraño es que no tenía problemas de salud previos, pero ahora está ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos con un estado de salud delicado.

El esposo de Victoria se llama Armando y pide ayuda para que su pareja y madre de sus hijos para obetener otras vías de atención y tratamiento, puesto que en la UCI las esperanzas son nulas.

"Es difícil ver a tu ser querido así. Por eso sugiero que la gente siga usando mascarillas... No bajen la guardia, porque el coronavirus todavía está pasando factura, a pesar de que el gobernador de Texas ha levantado la obligatoriedad de llevar mascarillas, no bajen la guardia", detallo Armando, pareja de Victoria mediante un video en Facebook.