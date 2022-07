"Está muy grande la cola", hermosa chica Oxxo se hace viral en TikTok (VIDEO)

México.- "Está muy grande la cola del Oxxo", fueron las palabras con las que inició otro video grabado dentro de una de las tiendas de conveniencia propiedad de la compañía FEMSA.

En el clip subido a la cuenta de TikTok "@Mosiqmx" se puede ver a la nueva 'chica Oxxo' hacer fila para pagar una cerveza en medio de fondo musical con el tema Let Me Blow Ya Mind - Eve.

La hermosa joven aparece enfunda en un corto vestido color rojo que resalta su silueta que puede ser comparada con Karely Ruiz y cualquier otra gran modelo dedicada a OnlyFans u otras modalidad de contenido para adultos.

Casi 20 mil likes y cientos de miles de reproducciones avalan la aceptación que tuvo la joven al entrar a un Oxxo con el atuendo que le hace lucir aún más bella de lo que es.

Comentarios como "NO LO SÉ RICK", "pero si me formó", "Asi se desbloquea la otra caja", "cómo se llama?", "que mujer más hermosa", "No está bien", "Así si da gusto que solo una caja esté abierta", "ese vestido rojo" y "me enamoré" fueron solo algunos de los que hay en el TikTok.

En otros video de la misma cuenta se ve a la joven en sesiones fotográficas con diferentes estilos de traje de baño, lencería y ropa sensual.