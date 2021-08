Esta noche no vas a dormir: Captan a un fantasma jugando cerca de una niña en el parque

Nuevo León.- A través de redes sociales circula las imágenes y videos que se volvieron virales ante la supuesta aparición de un fantasma en un parque de Nuevo León muy cerca de una niña.

La mamá de la menor fue quien compartió en su cuenta de Facebook la serie de fotografías y videos en los que se puede apreciar un perturbador rostro fantasmal.

La madre asegura que no se habían percatado de la presencia extraña, sino hasta al revisar el video y se puede apreciar una cara muy cercana a la niña que esta por deslizarse a la resbaladilla.

De acuerdo con la publicación de la madre, dice lo siguiente:

"No sabía si subirlo o no pero me decidí a subirlo esto le paso a mi hijas hace 4 días, le hice el comentario a varias personas estuve en shock por qué les pregunté quién es estaba ahí y mi hija y su papá se quedaron asustados por qué no había nadie, solamente ellos en la placita. Esto pasó en la de las torres en San Nicolás por Walmart entonces estoy algo sacada de onda porqué jamás en mi vida había pasado por una situación así y más porque le pasó a mi hija, la bebé entonces no sé cómo no sé qué pasó no sé porque paso pero cada que analizó el video se me eriza la piel no sé porque si es una bebita inocente por qué le pasaría eso y solo quería compartir está historia paranormal con ustedes ...y si alguien me podría dar una hipótesis de esto que estoy en shock..."

La publicación se compartió casi 9 mil veces y casi 3 mil comentarios sobre el supuesto fantasma en el parque.

Publicación que compartió la madre en busca de la explicación / Foto: Captura

Algunos internautas dicen que es falso y que solo es un montaje, pero otros aseguran que los fenómenos paranormales existen y que es real.

Los usuarios también compartieron su situaciones paranormales en la publicación.