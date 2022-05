“Estamos enamorados”: Jovencita se defiende cuando le llaman sugar daddy a su novio de 47 años

Los sugar daddies son lo de hoy, muchas mujeres jovencitas prefieren a los hombres maduros, pues este modelo de galanes se caracterizan por ser esplendidos en todos los sentidos.

Pero no todos están de acuerdo con el término de sugar daddy, pues suelen ser de mujeres que aprovechan a hombres por su capacidad monetaria y hombres que se aprovechan de su poder adquisitivo para salir con jovencitas.

Aunque esto se vea como una relación en la que lso dos "ganan", todavía hay quienes se enamoran y simplemente no prestan atención a los detalles.

Una joven de 24 años de nombre Breanna Newton asegura que ella conoció a un hombre de 45 años de edad de nombre Ryan Whitehill y están enamorados de verdad.

Comenzaron a salir desde 2020 luego de conectarse en Facebook y ya llevan 2 años de relación.

Breanna Newton dice que muchos desconocidos le preguntan si su relación es oportunista y solo saca provecho de Ryan.

"Desafortunadamente, la gente no se da cuenta de que estamos enamorados y automaticamente piensa que estoy con Ryan, que es un agente de bienes raíces, por su dinero. Los extraños nos miran cuando estamos afuera y más personas que no conozco me preguntan como encontrar un suggar daddy", dijo Breanna Newton.

La joven mujer sabe que su relación es funcional, si algo aprovecha de Ryan es la experiencia en vida que tiene y que hace lo posible por verla feliz, lo valora e ignora la opinión del resto.