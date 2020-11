"Este hombre es tan sexy", tales fueron las palabras de una alumna que olvidó apagar su micrófono durante una clase

Estados unidos.- A lo largo de estos meses de confinamiento por el Covid-19, el mundo entero, gracias al poder de comunicación que tienen las redes sociales, ha sido testigo de diversidad de accidentes que ocurren durante conferencias de trabajo, académicas o de alguna otra índole, muchos de estos incidentes han causado la risa de sus espectadores y la vergüenza de quienes los protagonizan. Tal fue el caso de una joven estudiante que, al ver a su nuevo maestro, no pudo reprimir hacer un comentario en relación a su atractivo físico sin percatarse que su micrófono estaba encendido. La reacción se hizo viral.

Probablemente, una de las relaciones más estrechas que los estudiantes mantienen es la de alumno-maestro. Debido al tiempo que pasan los estudiantes en las escuelas, desde que son pequeños hasta que alcanzan la educación superior, una de las figuras con las que mantienen mayor contacto es con la del maestro, pero muchas veces este tipo de relaciones van más allá. No son pocas las adolescentes que comentan con sus amigas lo atractivo que les puede llegar a parecer un profesor, pero ¿Qué pasa cuando el comentario se hace frente al propio docente?

En el video que circula en TikTok se observa, en un primer momento, a la estudiante diciendo "Este hombre es tan sexy, ¿estás bromeando? Escucharé todo lo que digas". Después de ello, inmediatamente, la joven estudiante se da cuenta de que no había silenciado su micrófono, por lo que el profesor se ha mantenido en completo silencio escuchando su singular contribución a la clase, al igual que lo han hecho sus demás compañeros de clase.

La estudiante quedó en shock y el video de TikTok recibió más de 8 mil comentarios y 5 millones de visitas.

Otros "accidentes" en clases virtuales

A pesar de que fue un accidente vergonzoso, tanto para el maestro como para la alumna, el momento no pasó más allá de ser divertido tanto para propios como extraños; otros incidentes en clases virtuales no han provocado la misma reacción.

Apenas hace unos meses se dio a conocer el caso viral de una maestra que impartía clases en la Facultad de Psicología, Terapia y comunicación en la Universidad Juárez del estado de Durango. En el video que dura 1 minuto y medio se puede ver cómo la docente explota contra dos de sus alumnos, una mujer y un hombre, por supuestamente no tener la cámara encendida. La indignación de los estudiantes que hicieron público el video, que rápidamente corrió por las redes sociales, llevó a que la Universidad Juárez suspendiera a dicha profesora.

Por otro lado, otro de los incidentes en clases virtuales que levantó la indignación, tanto de los alumnos que lo presenciaron en vivo y directo como de aquellos internautas que pudieron verlo luego de que se publicara en Facebook, fue el caso de un maestro de la Universidad Autónoma de México (UNAM) perteneciente al Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur (CCH Sur).

El profesor, después de que un alumno le dijera que su cámara estaba descompuesta y que por tal motivo no podía utilizarla en clases, porque no podía comprarse otra por falta de recursos, le dijo que "ese rollo sale sobrando, los pobres ya se quedaron". La actitud del docente fue calificada como clasista en redes sociales y hubo quien sugirió que le quitaran la mitad de su sueldo "para que vea que no es fácil".

Ambos casos, tanto el de la maestra del estado de Durango como el del de la Universidad Autónoma de México, dividieron opiniones entre los usuarios de las redes sociales, puesto que hubo quienes apoyaron a los alumnos y otros más se solidarizaron con los maestros.