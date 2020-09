Estos 10 tiernos perros creen que son camaleón

Mundo.-Siendo el perro el mejor amigo del hombre, en algunas ocasiones suelen ser mascotas hiperactivas, acrobacias, o cosas tan simples como recibirnos al llegar a casa, pues también hay otros que destacan al tener otro tipo de habilidades y a los cuales se les llama Camo Dog una rara especie que es maestra del disfraz.

Si bien no estamos hablando de una raza en particular, estos perritos suelen utilizar sus características más comunes para mimetizarse en el entorno, como su tamaño, color y hasta el patrón de manchas de su cuerpo que utilizan para colocarse en lugares estratégicos y no ser vistos tan fácilmente.

Pese a que estos animales no poseen pigmentos en su organismo para cambiar de color como algunas especies de reptiles y calamares estos perritos si llegaron a confundir a sus dueños pues en las fotos que capturaron, a penas y pueden ser presididos.

Ahora te mostraremos unas algunas de las imágenes y sabrás si eres apto para encontrar al perrito dentro de la imagen.

El ornamento de la alfombra: El pelaje de color café y blanco, permitieron que el perrito al acostarse sobre la alfombra simulara el mismo patrón, una imagen similar a las clásicas alfombras de oso que suelen aparecer en la películas.

Cuando el perro y su cama forman el mismo objeto: su dueños dijeron que de no ser por el collar y la enorme nariz marrón de cachorro se podría decir que es casi imprescindible.



Ocultos en la obscuridad: algunos animales con colores más comunes como el negro suelen perderse en entornos oscuros y así no ser vistos incluso por sus propios dueños.

Los que piensan que son parte del automóvil:Aun que posiblemente la familia dueño de este perrito, tapizo su asientos con el mismo patrón de manchas que su mascota, lo ciento es que el perrito de raza dálmata al parecer no lo tomó tan mal y se siente parte del entono.

Otro maestro del camuflaje en el tapete: Este es uno de los que ha sorprendido a cientos de usuarios en redes, pues al tener un color y textura similar al tapete es casi imposible identificar donde se encuentra.

Dormido en el tapete: Aunque este es un cahorrito de un color más común lo ciento es que su color blanco lo hace perderce cuando duerme en uno de sus lugares favoritos.

¿Dónde esta el perro?; Al igual que los otros este también se caracterizó por ser un maestro del disfraz.

Encuentra el perrito nivel legendario: El haberse acostado sobre un objeto de su mismo color, seguramente le provocó un susto a la familia al no poder encontrarlo.

Un disfraz más discreto: Aunque este se pude observar a simple vista la intención del cachorrito es bastante buena.

Ocultándose del gato: Quizá el amigable gatito no lo podrá encontrar tan fácilmente