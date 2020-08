Estos 4 famosos se equivocaron al cantar el Himno Nacional Mexicano

México.- Todos los mexicanos, o casi todos, hemos cantado en alguna ocasión por lo menos un fragmento del Himno Nacional Mexicano, algunos entonan bien cada nota, otros gritan como queriendo quebrar vidrios, pero los que más llaman la atención son aquellos que se equivocan y cambian la letra a la canción, o de plano dejan de emitir sonido.

Cuando eres un ciudadano con empleo común, sin el foco público en ti, el momento no pasará de unas cuantas risas, sin embargo cuando eres figura pública y tu tarea es cantar la pieza ante miles o millones de personas el rumbo de la situación comienza a verse más obscuro.

Por lo anterior mencionado, y en conmemoración del aniversario 166 del Himno Nacional de México, a continuación conocerás a cuatro famosas y famosos que se equivocaron al entonar la canción mencionada.

Uno de los momentos más recordados por muchos fue el día en que el gran cantante de Mariachi, Vicente Fernández se equivocó en la letra al interpretar el Himno nacional de su país. El Nacido el Jalisco erró en más de una ocasión, lo que en su momento causó gran revuelo.

En la estrofa donde se debía cantar "por el dedo de Dios escribió", el artista entonó "con el dedo de Dios", mientras que en lugar de cantar "tus sienes de oliva", entonó "ciña ¡Oh Patria! tus sienes querida".

Jorge “El Coque” Muñiz, hijo del también actor y cantante Marco Antonio Muñiz, también cambió la letra durante el gran momento en una función de boxeo.

El 16 de Sep (de 2018) se cumplen 29 años de la TREMENDA ZU**ADA q vine a dar al cantar nuestro HIMNO NACIONAL y ya saben la historia, mi jefe estaba conmigo y su cara decía todo, llegando a casa me abrazo y me dijo: TE ACABAS DE HACER MUY FAMOSO! Si, si ya me lo aprendí!", publicó en redes sociales "El Coque" en 2018.