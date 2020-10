México.- Desde el pasado 14 octubre no se habla de otra cosa que no sea el nuevo iPhone 12, ya que este no traerá cargador y audífonos. La sorpresa fue que a diferencia de lo que muchos esperaban, este modelo costará casi 30 mil pesos en su versión más sofisticada.

De acuerdo a la compañía estadounidense, Apple, el objetivo de esta peculiar estrategia es reducir el impacto al medio ambiente, tal y como se realizó anteriormente con otros productos como el Apple Watch Serie 6 y el Apple Watch SE. Sin embargo, esto no podía pasar desapercibido por los usuarios y en cuestión de minutos comenzaron a circular en redes sociales cientos de divertidos memes al respecto.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Otro punto que la empresa quiso resaltar fue que buscaba que los usuarios no gastaran más dinero, sino que reutilizaran los cargadores que ya tienen, no obstante, si en tu caso nunca haz utilizado un celular de Apple, tendrás que comprar estos artículos extras, gastando más de lo pensado. Por si fuera poco, los internautas compartieron fotografías de sus antiguos cargadores y la verdad es que estaban para tirarse a la basura.



Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

Estos son los mejores MEMES del iPhone 12; no traen cargador pero son graciosos/ Twitter

El iPhone 12, es considerado como el primer dispositivo compatible con las redes de Internet 5G, además, contará con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y las personas podrán adquirirlo en distintos modelos color negro, rojo, blanco, verde y azul. Definitivamente se trata de los más novedoso en tecnología, sin embargo, lo que realmente ha llamado la atención a los usuarios es el alto costo del equipo, te recomendamos administrar bien tu bolsillo antes de adquirirlo.