"Estoy dispuesto a perdonarte", esposa infiel es descubierta y ambos le RUEGAN (VIDEO)

Las redes sociales se han convertido en escenarios de historias de amor que van desde lo trágico hasta lo cómico y cada día surge nuevos materiales que dejan a los usuarios con la boca abierta. Tal es el caso de un pasajero de transporte público que alcanzó a grabar en video una intensa pelea entre dos hombres y la mujer que los engañó.

El material video se viralizó con rapidez en las diferentes plataformas de redes sociales, pese a que no está claro en donde fue grabado o la identidad de los protagonistas. No obstante, se puede apreciar como un hombre reclama entre triste y molesto a quien parece ser su esposa por serle infiel con la persona que iba sentada a un lado de ella.

Al comienzo, la mujer trató de negar las acusaciones, pero el amante no pudo quedarse callado al escuchar las súplicas del esposo y le pidió que se fuera con él.

“Mira tú vente conmigo y yo…”, dijo el amante con desespero cuando la pareja lo calló al mismo tiempo.

“Te vas conmigo”, insistió el amante aún más desesperado por la situación, pero la respuesta que recibió dejó más sorprendidos a los presentes.

“Ya no, ya estoy dudando porque dijiste que ibas a dejar a tu esposa y no la has dejado”, reveló la mujer.

Pese a la infidelidad y el mal momento, el dolido esposo propuso olvidar el pasado y comenzar de nuevo. Sin embargo, la mujer se mostró dudosa y manifestó que no sabía qué cuál de los dos irse.

"Estoy dispuesto a perdonarte", dijo el esposo

“Si ya sufrimos lo más difícil, ya pasamos las cosas más difíciles, porque no seguir juntos”, añadió.

Los ruegos solo fueron opacados por el amante que no dejaba de interrumpir para decirle que dejara de andar de “rogón”

Gran final

Pese a la intensidad de la pelea y las atractivas propuestas de olvidar todo y comenzar de nuevo planteada por los dos hombres, la persona que estaba grabando los hechos fue reprendido por su acompañante y casi lo obligaron a bajar de la unidad para ir al trabajo.

Mientras el camarógrafo infraganti se encaminaba a la salida de la unidad, le preguntó a la mujer con cuál de los dos hombres se iba a quedar, pero ella no contestó.

Cabe mencionar que pese a la popularidad del video en las redes sociales, algunos usuarios aseguran que es falso.