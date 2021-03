"¡Estoy harto de dibujar": Niño se vuelve viral por su enojo de las clases en línea

Colombia.- Durante la pandemia y su situación actual , específicamente en las clases virtuales, ha afectado a los niños en gran manera, ya que estos han tenido que adaptarse a la “nueva normalidad” llevando clases virtuales.

Pero uno de estos niños, originario de Colombia, quien sufría el tedio de las clases en línea, protagonizó una divertida escena donde que no dudó en expresar su descontento por la tarea.

A través de un video que circula en redes sociales, podemos ser parte del momento en que el menor de seis años se queja de los ejercicios que le dejan en la escuela.

Con mucha honestidad, el niño le hace saber a Rosa, su abuela, que no estaba dispuesto a hacer la tarea. Ella decidió sacar su celular y empezar a grabar sus curiosas expresiones que más tarde se volverían virales en Internet.

“Estoy harto de ese celular que compartes allí”, dice el pequeño. “Pero si este celular es mío”, responde la abuela. “Yo te lo regalo uno nuevo”, promete el niño.

“¿Con qué me lo vas a regalar si tú no vas a tener plata? no quieres estudiar. Mira, sólo son siete tareas”, dice Rosa, a lo que su nieto responde “¡hay 7 tareas, no jodas, Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete”.

Lejos de enojarse, la abuela decide jugarle una broma a su nieto diciéndole que, cuando cumpla siete años, tendrá 100 tareas porque también contará con más habilidades para realizarlas.

El menor, por supuesto, continuó con los reclamos, expresando su total disgusto por la tarea escolar en época de pandemia.

“No quiero dibujar más”, dijo el menor. Y agregó: “Abuela, ¿estudiar para qué? ¿estudiar para qué? Ya yo estoy harto de dibujar, ya estoy harto de dibujar, yo no quiero estudiar, yo no quiero ganar plata”, lo que bastó para volverlo una estrella viral de las redes sociales.