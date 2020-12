"Estoy harto de ese celular, no joda", reacción viral de niño al descubrir que tiene 7 tareas

Colombia.- La pandemia de covid-19 ha provocado el cambio de rutina de todas las familias en el mundo, los más pequeños integrantes de estas son los que más han sufrido al tener que continuar sus estudios de manera virtual, es el caso de la reacción de un niño de Colombia que se volvió viral en las redes social al manifestar estar "harto" de trabajar de esta manera.

La abuelita Rosa del niño comenzó a grabarlo, ya que este se encontraba molesto al enterarse que tenía que hacer 7 tareas más. "Pero no son casi tareas, son poquitas", le dijo la abuela.

"Ay, ay, ay, estoy harto de ese celular que comprastes ahí. Yo te lo regalo, te regalo los juegos", expresó gritando el niño.

La abuelita le intenta explicar que cómo se lo va a regalar, si no va a tener dinero ya que no quiere seguir estudiando. "Estoy harto de este celular, que joda", reitera el pequeño por el exceso de tareas.

Después, la abuelita lo amenaza con llamarle a su maestra para contarle que no quiere hacer las tareas que le dejaron; el niño le responde a su abuela que ella no tiene número de su maestra. "Mira, nomás te dejaron siete tareas", le explica.

SIETE TAREAS, no joda, Rosa, no, no, no (...) Eso es mucho", grita el niño. "Ay abuela, esto pa qué, ya estoy harto de dibujar, ya estoy harto... ya no quiero estudiar, no quiero ganar plata", agrega.