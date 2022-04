"Estoy trabajando con mis abogades": Andra Escamilla, la "compañere", denuncia difusión ilegal de sus fotos

"Abriré un Fansly. Es un Only mejorado. Podrán votar por el contenido que quieran ver. Tener diferente contenido dependiendo del monto que paguen y contenido personalizado", comentó la "compañere".

"Si yo fuera ustedes borraría el grupo porque no solo pienso hacer que les borren la cuenta. Les meteré una demanda y si las otras chicas quieren haremos una demanda conjunta ", advirtió.

Además, lanzó un mensaje a quienes difunden sus fotos íntimas, advirtiéndoles que deberían eliminar el grupo de Telegram, pues no solo busca que la cuenta sea borrada, sino que busca interponer una demanda que podría ser conjunta en caso de que las otras afectadas también deseen proceder legalmente.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.