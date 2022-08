Estudiantes le regalan un automóvil a su maestro que usaba monopatín y autobús para llegar a la escuela

Los Ágeles, California.- Un maestro de matemáticas de la secundaria YULA Boys High School, en Pico-Robertson, Los Ángeles, recibió una grata sorpresa de parte de sus alumnos, quienes le regalaron un automóvil para que pueda trasladarse a la escuela, según un informe de Los Ángeles Times.

Los alumnos reunieron fondos entre todos, cada uno colocando su 'granito de arena' para hacer posible la compra del coche para su maestro, Julio Castro de 31 años de edad, a quien le toma cuatro horas diarias para llegar a la escuela, ya sea en monopatín o en autobús.

El momento más emotivo sin lugar a dudas fue la entrega del vehículo, por lo que los estudiantes invitaron al maestro a una supuesta fiesta de la escuela, pero en realidad era una reunión para entregarle su nuevo automóvil.

Los estudiantes declararon que la cantidad que lograron reunir entre compañeros y algunos profesores fue de 30 mil dólares, y pese a que se trata de un coche usado, los jóvenes declararon que tiene un año de seguro y pagos de gasolina.

"Se salta su hora de comer para atender a un alumno y se queda después de clase. También ayuda a estudiantes que no están en sus clases. Está muy dedicado a nuestro futuro", aseguró el estudiante Joshua Gerendash a medios locales.

El maestro es peruano y estudió Biología molecular celular y del desarrollo en la Universidad de California, lo que lo convierte en el primer integrante de su familia en tener estudios universitarios.

Te recomendamos leer:

"Cuando la vida no sale como queremos, ¿qué hacemos? No vamos a llorar, no hay que quejarse. Simplemente agradecer lo que se tiene y seguir adelante. Y un día sucederán cosas buenas", dijo el profesor.