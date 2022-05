Eva, la perra heroína que arriesgó su vida para salvar a su dueña del ataque de un león de montaña

Estados Unidos.- Una perrita se convirtió en heroína al arriesgar su vida para salvar a su dueña, de un ataque de un león de montaña, en una ruta de senderismo en el norte de California.

Erin Wilson, de 24 años, acababa de bajarse de su camioneta en un área de picnic junto a la carretera y se dirigía por un sendero hacia el río Trinity, cuando escuchó algo en los arbustos.

“Estaba caminando por la pendiente y el perro había corrido delante de mí. Me doy la vuelta y hay un gato que me gruñe y se acerca y me golpea, al principio, estaba como, Espera, ¿qué? Y creo que grité y grité por Eva y ella vino corriendo”, dijo la joven.

Eva, es una perrita belga malinois, de 2 años y medio, mascota de Wilson. La raza es muy inteligente y ágil. Los perros se crían para la autodefensa y, a menudo, se usan como perros policía. Si no tienen trabajo y espacio para moverse, se vuelven neuróticos.

Wilson describe a su perrita como “una pastor alemán con esteroides, crack o cocaína. Son simplemente perros enloquecidos, un poco loco. Si no tienen algo qué hacer, destruirán su entorno”, masticando o cavando.

“Pero en ese momento desesperado en el área de picnic junto al río, los instintos caninos de Eva se activaron. Vino corriendo para proteger a un 'miembro de su manada' que acababa de ser arañado por un animal salvaje”.

“Pelearon durante un par de segundos, pero él la atrapó bastante rápido”, dijo Wilson, en una entrevista desde el almacén de su restaurante.

Dijo que el león de montaña se veía delgado y desesperado, pero que no quiere presentarlo como un villano en su historia.

El joven mencionó que creía tenía hambre porque las condiciones de sequía dificultan la caza de ciervos, su alimento preferido.

“Simplemente estaba haciendo lo que evolucionó para hacer”, dijo y añadió que reconocía que con alrededor de 115 libras, es una presa fácil.

El capitán Patrick Foy, un guardabosques del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, que está investigando el incidente, dice que los ataques de los leones de montaña contra las personas son muy inusuales porque los animales son muy tímidos.

“La mayor parte de California es hábitat de pumas. Pero es muy, muy poco común que esto suceda. He visto solo un puñado a lo largo de los años, durante mi carrera de 25 años”, dijo. “No recomendamos que las personas cambien sus planes para salir y recrearse en la naturaleza”.

Pero una vez que el puma rodeó el cuello de Eva con sus mandíbulas, el perro de 55 libras estaba en problemas.

"Si observas muy de cerca la anatomía del cráneo de un león, está increíblemente bien adaptado para crear un poder aplastante significativo", dijo Foy.

"Así es como matan a sus presas. Por lo general, agarraban la cabeza o el cuello y simplemente aplastaban a la presa hasta matarla. Desafortunadamente, eso era lo que le estaba pasando a la pobre Eva".

Después de la conmoción inicial de ser arañado por un puma, Wilson comenzó a tirar piedras para que el gato soltara al perro.

"Mi modo de lucha se activó y comencé a recoger rocas y estaba golpeando su cráneo tan fuerte como podía", dijo Wilson, una ávida mujer de la naturaleza que una vez vivió en Alaska.

"Ni siquiera lo sentí en ese momento. Sabía que debía ahogarlo, ir a por sus ojos, lastimarlo".

Luego corrió por la orilla del río hacia su camioneta, agarró una palanca y le hizo señas a un automovilista que pasaba , Sharon Houston, para que la ayudara. Cuando Wilson regresó, el puma había arrastrado a Eva varios metros entre los arbustos.

Houston agarró un tubo de PVC de su baúl. Juntos, ella y Wilson gritaron y golpearon al león hasta que soltó al perro y se retiró. Eva se levantó de un salto y corrió hacia la carretera, y Wilson la metió en su camioneta.

En el viaje de una hora por un camino sinuoso de montaña hasta el veterinario, el perro comenzó a convulsionar y Wilson se dio cuenta de que las heridas de su querido compañero eran graves y potencialmente mortales.

"Ahí fue cuando realmente comencé a acelerar", dijo. "Definitivamente pasé a un montón de gente con doble amarilla. No me importaba".

El cráneo y la mandíbula de Eva estaban fracturados y su ojo estaba cerrado por la hinchazón. Pasó casi una semana recuperándose en una clínica veterinaria. No necesitó cirugía pero podría perder la vista en su ojo izquierdo.

Wilson creó un GoFundMe para cubrir las facturas del veterinario. La historia fue escrita por un reportero en un blog local y luego recogida por The Sacramento Bee. Pronto comenzaron a llegar donaciones, que excedieron con creces lo que Wilson y su esposo necesitaban para cubrir los costos de la recuperación de Eva.

Eva llegó a casa el jueves por la noche y se encontró con una nueva cama para perros y nuevos animales de peluche, que Wilson dice que probablemente destrozará tan pronto como su mandíbula se cure. El chef del restaurante de Wilson está guardando un corte de carne de primera calidad para cuando Eva esté lista para disfrutarlo.

"Me estoy culpando un poco por todo esto. Gracias a ella, estoy ileso y debido a mí, tiene dos fracturas en el cráneo y podría estar ciega", dijo Wilson, explicando que todavía está lidiando con qué le pudo haber pasado a su querido compañero, un animal que tenía su propia cuenta de Instagram , incluso antes de su acto heroico.

"Sabía que Eva era capaz de ser feroz y protectora. Simplemente nunca pensé que tendría que responder a la llamada de esa manera. Abracen a sus perros, gente. Abracen a sus mascotas, abracen a su familia".

El personal de Fish and Wildlife tomó muestras de saliva de las heridas de Wilson y Eva, lo que confirmó que se trataba de un ataque de un león de montaña, dijo Foy. Los guardabosques y los socios están trabajando para atrapar al animal.