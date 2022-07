Ex empleada de un crucero revela oscuros y espeluznantes secretos de los barcos

Una exempleada de un crucero ha revelado algunos de los secretos más oscuros y espeluznantes mientras trabajaba en los barcos, incluida la revelación de algunas habitaciones que quizás no conozcas y no quieras hacerlo.

Lauren, de origen australiano, pero que ahora vive en Estados Unidos, ha compartido secretos de su vida anterior como trabajadora en algunos de los barcos más grandes del mundo.

La ex empleada de cruceros, que se hace llamar laurentalkssmach en TikTok, publicó recientemente un video en el sitio de redes sociales que explica algunos "secretos espeluznantes de cruceros".

"Hay algunas cosas locas sobre los cruceros que tal vez no conozcas como huésped", comenzó diciendo en el pequeño video.

"Es un poco espeluznante, pero... hay una morgue a bordo, hay una cárcel a bordo. Cuando trabajábamos en un crucero vimos que sacaban un cadáver de la morgue. Obviamente tenían una cubierta sobre él, pero eso en sí mismo es muy espeluznante".

Al enterarse de esto, Lauren agregó que la situación era "tan confrontadora" y que "ya no quería trabajar en un crucero".

“Y luego también tienen una celda, así que si alguien está haciendo algo malo, simplemente lo encierran allí”, afirmó.

El video, que ya ha acumulado más 90 mil me gusta en el sitio de redes sociales, revela otro oscuro secreto.

La australiana dijo abiertamente que solo hay una cosa que la ponía nerviosa acerca de trabajar en un crucero: el hecho de que su crucero no tenía una cubierta 13.

"No tiene un mazo 13 porque es algo supersticioso. Lo siento, pero eso es jodidamente raro. ¿Estamos en un crucero y me haces sentir que la superstición entra en juego?”, afirmó.

Te recomendamos leer:

“No sé, solo yo, pensé que si alguien moría a bordo, lo arrojarían”, “Es mejor tener un lugar para procesar a la abuela Ruth, que tuvo un infarto en el mar, que tener que ir a tierra”, “Si te asustan las supersticiones y el número 13 no viene a Canadá, no tenemos un piso 13 en ningún edificio de apartamentos” y “La mayoría de los hospitales no tienen un quirófano número 13 o se lo pierden”, escribieron algunos usuarios de TikTok.