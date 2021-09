Ex maestra pasa de "llorar todas las noches" en peligrosos clubes de striptease a estrella de OnlyFans

Estados Unidos.- Una ex maestra de historia ha contado cómo pasó de estar "exhausta y llorando" todas las noches trabajando en peligrosos clubes de striptease a ganar £150,000 (más de 200 mil dólares) al mes con OnlyFans.

Monica Huldt, de 37 años, originaria de Suecia, se mudó a los Estados Unidos en 2015 después de ser despedida por la escuela donde trabajaba, cuando descubrieron su trabajo paralelo como stripper.

Llegó al continente con apenas dinero suficiente para sobrevivir y durante seis meses estuvo viviendo mes a mes, trabajando largas horas en clubes peligrosos mientras esperaba que le llegara su Green Card.

Mónica, que ahora gana alrededor de £150,000 al mes, estaba de turno los siete días de la semana y volvía a casa "exhausta y llorando" todas las noches.

"No pude hacer nada más porque estaba esperando mi Green Card", dijo Monica, quien se mudó por primera vez a Memphis, Tennessee.

"Estaba en turnos diurnos en un club de striptease, que son notoriamente difíciles, y apenas ganaba lo suficiente para pagar el alquiler, y mucho menos para cosas como la comida".

"Estaba exhausta y lloraba constantemente. Lo que pasa con ese tipo de trabajo es que a veces no se gana mucho dinero y los clubes como ese tampoco son los mejores lugares para trabajar".

"Puede haber mucho agarre y es un trabajo muy físico".

Al mismo tiempo, Mónica estaba lidiando con la muerte de su padre, quien había fallecido de cáncer meses antes y tenía una relación tensa con su madre, quien dijo que no aprobaba la desnudez.

Ella dijo: "Mi madre en particular estaba horrorizada de que estuviera bailando por dinero, todavía no hablamos".

La maestra trabajaba en un peligroso club / Foto: Captura

"En los meses antes de mudarme, mi papá murió de cáncer. Sentí que ya nada me retenía en Suecia".

"Estaba muy confundida, molesta y deprimida".

Después de unos meses en Memphis, la modelo se mudó a Los Ángeles, pero la lucha continuó, ya que a Mónica le resultó difícil conseguir trabajo y su salud mental se deterioró como resultado.

Mónica, que soñaba con ser ama de casa, dijo: "Cuando digo que pasé algunos momentos malos, me refiero a que fueron horribles".

"No tenía dinero, vivía en un lugar muy difícil y no veía una salida. Muchas de las chicas con las que trabajé trabajaban como acompañantes, pero yo no quería ir por esa avenida".

"No tengo nada en contra, pero en ese momento estaba con mi ahora esposo John y cuando estás en una relación, incluso desnudarte es muy difícil".

"Pones tanto trabajo y atención a la gente, cuando llegas a casa no te queda nada".

"Mi esposo fue un gran apoyo, pero tampoco estaba ganando tanto dinero, ya que su negocio de entrenamiento personal apenas estaba en funcionamiento".

"Más que nada, sabía que no era lo que yo quería hacer, estaba muy deprimida y triste".

En 2016, OnlyFans lanzó y los fanáticos de Monica en Instagram , @swedish_bella_backup, le preguntaron si había considerado unirse.

Poco después, dio el salto y estaba ganando lo suficiente como para dejar de desnudarse por completo, prefiriendo la seguridad y el control que el sitio ofrecía en comparación.

Ella dijo: "No tenía muchos seguidores en ese momento, pero tenía amigos que me ayudaron a conseguir seguidores y muchos de ellos comenzaron a preguntarme si iba a iniciar uno".

"Cuando comenzó OnlyFans, me uní a eso y comenzó a crecer y crecer, y luego, cuando la pandemia golpeó, fue cuando realmente comenzó. Me siento tan bendecido de estar donde estoy ahora".

Monica le da crédito a su carrera en línea por salvarle la vida y mantenerla fuera de las calles.

Ella agregó: "OnlyFans mantiene a muchas chicas fuera de la calle y fuera de problemas y de problemas con los que normalmente tendríamos que lidiar".

"Hace unas semanas, cuando nos dijeron que iban a eliminar contenido explícito, fue un golpe muy malo para mí, estuve deprimido durante dos días".

"Vi a mucha gente en Instagram riéndose, diciendo cosas como 'ahora tienen que ir a trabajar a McDonald's', pero no es una broma para mí ni para las chicas con las que he hablado".

"Muchos de ellos estaban preocupados por tener que volver a la escolta o volver a las calles. Es un problema real".

"La gente no comprende las implicaciones reales".

"Si OnlyFans se fuera, muchas chicas terminarían muertas. Definitivamente me salvó la vida".