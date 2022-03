Exhiben en Twitter las caras de los presuntos agresores del partido Querétaro vs Atlas

Querétaro.- Tras la violencia vivida durante el partido Querétaro vs Atlas este sábado, usuarios de un hilo de Twitter exhibieron las caras de los presuntos agresores, aficionados de uno de los equipos de futbol que golpearon brutalmente a los del equipo contrario.

En uno de los videos de denuncia, el usuario @erick_hdznieto mostró cómo aficionados locales literalmente arrancaron de los brazos de la gente de seguridad privada del estadio, a una persona inconsciente para seguir golpeándola. Unas cinco personas patearon y golpearon a un individuo que ya no se movía ni tenía playera. Los afanes, que son robos de artículos de rivales, son cosas comunes dentro de las barras y se dio en la batalla.

Al menos cinco seguidores del Atlas fueron despojados de toda su ropa. Varios se encontraban inconscientes, otros con charcos de sangre alrededor, según las imágenes mostradas.

El director general del Querétaro, Adolfo Ríos ofreció disculpas a los aficionados visitantes por la trifulca.

El exfutbolista mexicano, Rafael Márquez calificó como una "vergúenza" los hechos ocurridos en el estadio de futbol de Querétaro. "Lamentable lo que está sucediendo en Queretaro, vergüenza que esté sucediendo esto en mi país", escribió en su cuenta de Twitter @RafaMarquezMX.

De igual forma, Jared Borgetti, exfutbolista mexicano y analista de futbol en ESPN, expresó en su cuenta de Twitter sobre el hecho violento en el estadio durante el partido del Querétaro vs Atlas. "La culpa la tenemos todos porque no decimos nada cuando pensamos que no somos los indicados. No somos capaces de quitar un grito en el estadio cuando ya nos lo han pedido de todas las formas. Hasta risa nos da cuando lo hacemos. Desde ahí estamos mal."