Exmaestra amamanta a su prometido, asegura que es nutritivo y erótico a la vez

Una ex maestra y madre de dos, un niño de 11 años y una niña de siete de una relación pasada, afirmó que amamantar a su prometido dos veces a la semana es algo erótico y que es una forma perfecta de seducción antes de tener relaciones íntimas, además de ser nutritivo.

Se trata de Lana Michaels y su prometido, Shawn, quienes en una entrevista con The Sun revelaron que realizan la lactancia materna adulta desde hace 18 meses y que consideran que crea una “energía física” positiva entre ellos en la preparación para mantener relaciones sexuales, además de afirmar que puede que nunca lo abandonen.

Leer más: "Señora policía": Niño llama al 911 para que la policía vaya a ver sus juguetes. Video

“Amamantaba a mis hijos y realmente extrañaba la lactancia materna y la sensación de ella, amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años. No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn" declaró Lana a The Sun.

Shawn afirmó que tienen una relación abierta y disfrutan de probar cosas nuevas, además que esa idea se le ocurrió después de tener una experiencia con otra pareja.

“Shawn y yo siempre hemos experimentado mucho e investigué un poco en Internet sobre la lactancia materna y descubrí que puedes reiniciar la leche en tus senos tomando un suplemento de leche a base de hierbas. Después de tres días de tomar el suplemento, tenía una gota de leche en mi pecho y Shawn comenzó a succionar para que fluyera la leche. Se sentía fresco” dijo Lana Michaels.

Detalló que realizan esta actividad dos veces a la semana, además de que se siente más femenina de esa forma.

La pareja afirmó que nunca han recibido malos comentarios por su hábito de amamantar, además revelaron que tienen un armario lleno de juguetes para esos momentos, e insistieron en que no se consideran raros.

"No creemos que sea extraño y no nos importa si no es normal", enfatizó Shawn “si nos gusta y nos hace felices, eso es lo principal. Estamos felices juntos, existe un gran problema para juzgar a otras personas a través de una sola acción”.

Shawn reconoció que la lactancia materna como adultos todavía se considera un tabú, pero la leche es realmente nutritiva y que “hay más impacto negativo en esclavizar a un animal como una vaca que beber leche humana que está hecha para nosotros”.

Leer más: Gastó todos sus ahorros para conocer a su novia virtual y ella nunca apareció

La pareja vive actualmente en España y aunque su plan inicial era laborar como maestros, iniciaron una empresa de contenido adulto y piensan casarse una vez que la pandemia de Covid-19 y todas las restricciones hayan terminado en el Reino Unido.