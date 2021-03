"Experto en citas" enumera razones por las que los hombre nunca salen con una madre soltera

Estados Unidos.- Un "experto en citas" ha recibido miles de reacciones furiosas después de publicar un video en el que se explican las "razones" por las que los hombres no deberían de salir con una madre soltera y TikTok elimina su contenido.

El canal de TikTok @Realtalmiami publica videos que brinda a los hombres supuestos consejos sobre relaciones, desde "formas de hacerte más atractivo instantáneamente para las mujeres" y "por qué los hombres deben de liderar en una relación".

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un clip reciente que le dice a los hombres que no salgan con madres solteras, que ha sido visto casi 50 mil veces, ha sido calificado de "basura", ya que los espectadores le dijeron que borrara la cuenta.

Leer más: VIDEO. Padre conmemora el "Domingo de Ramos en tu auto" como nunca imaginaste

En el video, dice: "Chicos, en pocas palabras, nunca van a ser lo primero, el niño siempre va a ser lo primero. Lo cual está bien, así debe ser, pero entiendan que siempre van a tomar un asiento trasero".

Continúa y dice: "En segundo lugar, no es tu hijo, así que no puedes disciplinarlos y, además, ella puede quitárselos en cualquier momento si terminan, y no tienen derecho a ellos".

Y finalmente termina diciendo: "Y luego, finalmente, tienes que pagar por la responsabilidad de otro hombre Chicos, madres solteras; solo para uso recreativo. Protéjase y proteja su billetera. Paz".

La gente quedó desconcertada por el consejo de viñetas en los comentarios, como una usuaria dijo: "Como madre soltera, aprovecharé la oportunidad para decir... eso es genial, hermano, no jugamos con niños".

Leer más: Reto viral: ¿Cuántas mujeres ves en la fotografía?

Un segundo escribió: "¿¡Solo para uso recreativo!? Esto es basura. Si hablas así en una plataforma pública, me aterroriza pensar en lo que haces en privado".