Expone infidelidad de su esposa en pleno baby shower; ¡la sorprende haciendo el delicioso con su amigo!

Tik Tok se ha convertido en un portal para conocer hasta lo más recóndito el mundo, incluso al intimidad de muchas personas, como lo fue en el caso de una joven pasada de copas que armó tremendo escándalo en una fiesta o algo impresionante como la mujer con la boca mas grande del mundo, sin embargo, lo que realmente se ha vuelto viral en Internet esta fuera de serie, se trata de un hombre que expuso la infidelidad de su esposa en pleno baby shower. Por si fuera poco, mostró a todos los asistentes un video donde la sorprende haciendo "el delicioso" con su mejor amigo.

En el video viral que circula en Tik Tok, se puede ver a la pareja festejando su baby shower con todos los invitados, aparentemente iba de maravilla, incluso muestran el sexo del bebé y todos enloquecen ante la sorpresa. No obstante, el momento de tensión comienza cuando el hombre saca un examen de laboratorio que revela que él, no puede tener hijos.

Ya no aguanto. Quiero que vean esto. ¿Saben qué es esto? Es un examen que me he hecho recientemente y dice que yo no puedo tener hijos", dijo el hombre en medio de la celebración.