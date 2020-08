Extraña cuenta de Tik Tok causa terror al revelar que algo ocurrirá el 27 de agosto

México.- Una cuenta de Tik Tok ha causado terror entre millones de internautas luego de que comenzara a advertir sobre algo que presuntamente ocurrirá el próximo 27 de agosto. ¿Qué pasará?, hasta el momento es un misterio, sin embargo, debido al perturbador contenido del perfil no se espera que sea algo bueno.

Fue por medio de videos en código como la cuenta aparentemente intentaba dar un escalofriante mensaje. Todo comenzó cuando una chica a la que decidieron llamar Karen, compartió en su cuenta de Twitter un hilo explicando todo sobre esta extraña situación, donde miles se percataron que entre más averigües más perturbador será.

Karen comentó que su mejor amiga "Gaby", navegaba un rato en Tik Tok cuando de pronto apareció un terrorífico video en su FYP, mismo que le provocó tanto miedo y desconfianza que decidió compartirlo con ella para intentar descifrar juntas cual era la historia detrás de todo.

Cabe señalar que estas amigos ya están acostumbradas a este tipo de videos, sin embargo, lo que les llamó mucho la atención fue el sonido, pues al parecer ocultaba un código.

Por si fuera poco, otro punto que alarmó a la jóvenes es que el perfil seguía solamente 14 cuentas, mismas que al parecer contenían algún mensaje oculto por lo tanto se dieron a la tarea de descifrarlo. Luego de una exhaustiva investigación, Karen tradujo los nombres de las cuentas y los acomodo de forma que encontró un mensaje bastante perturbador.

The truth will be out soon. They're unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming. Boeing 777 200 ER. August 27", decía el mensaje.