“Extraño demasiado a mi abuelito”, niño llora al recibir foto de su abuelo. VIDEO

El amor de un abuelo es el cariño más leal que pueda existir, por ello cuando parten al cielo, dejan un dolor en el alma, este fue el claro ejemplo de un pequeño que se hizo viral en TikTok por emocionarse cuando le regalaron una fotografía donde ese ve con su abuelo e inmediatamente empieza a llorar.

El pequeño, en su cuenta de TikTok comentó “Extraño demasiado a mi abuelito por que el estuvo toda mi infancia conmigo”.

El usuario de TikTok @blankizgutierrez subió el video del cumpleaños de un su hijo pequeño, mientras estaba abriendo los regalos, cuando abrió un regalo grande el cual era un cuadro le empezaron a brotar las lágrimas, pues se trataba de una fotografía de el menor junto a su abuelo.

El pequeño se vio muy conmovido, no podía dejar de tallar sus ojitos porque eran demasiado emociones, hasta que llegó su abuelita para consolarlo, lo abrazó, le dio un beso en la cabecita y se quedaron viendo la imagen.

La señora tampoco pudo evitar las lágrimas, pero le siguió hablando al niño para que ya no llorara, finalmente todos le aplaudieron para darle motivación, pues se vio muy afligido al recibir el valioso regalo sentimental.

Todos los presentes se emocionaron cuando el niño empieza a llorar por que le dieron el mejor regalo que podía existir en el mundo, pues era algo muy significativo para él, más que un regalo era algo significativo, pues al parecer quería mucho a su abuelito.

Así mismo, al ver la reacción del niño cuando abrió su regalo, los internautas también se llenaron de sentimientos, entre los mensajes agregaron “Hasta a mí se me hizo chiquito el corazón”, “Mi pasión llorar por desconocidos algo tan hermoso me acordé de mi abuelito”, “Este video sí que me hizo llorar! Es muy evidente el amor que siente por su abuelito”.

Durante el video se podía pues según la usuaria “Él solo quería como regalo de cumpleaños una fotografía con su abuelito”, así mismo, en la descripción del video señaló “tus nietos todavía te necesitan”.

Te recomendamos leer:

"Llora en la noche", su ex robó a su hijo, lo drogó y lo devolvió enfermo mentalmente (VIDEO)

Hombre afortunado gana la lotería por números que vio en un sueño

Niña de dos años mató a mordidas a una serpiente que la mordió primero

Aunque el niño estaba feliz por todos sus regalos le causó mucha emoción que le cumplieron su deseo, en un siguiente video su mamá mostró que el niño se fue muy emocionado a dormir con la fotografía donde estaba con su abuelito.