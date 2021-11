FOTO. Maestro se disfraza como dibujo regalado por alumna antes de morir

Coahuila.- Un joven maestro de 25 años se hizo viral en Internet tras disfrazarse inspirado en el dibujo que le regaló una alumna de 4 años poco tiempo antes de morir.

La historia de José Iván De Luna Piña y su particular vestimenta comenzó cuando no tenía idea de qué usar el Día de Muertos, por lo que decidió lucir algo inspirado en un trabajo escolar.

El joven originario de Nueva Rosita, Coahuila, explicó que la creación artística llegó a él durante una clase donde el trabajo fue plasmar en papel las características físicas de alguien más. Ese día mostró a sus alumnos una foto en la que llevaba gorra.

Leer más: VIDEO. Con tan solo 50 pesos mujer prepara una deliciosa comida para cuatro personas

Fue así que la niña llamada Alejandra, en ese entonces de tercer año de preescolar, lo dibujó con "cariño y amor". Explicó que al recordar esos momentos se dejó llevar por la nostalgia y eligió disfraz.

La publicación hecha en Facebook alcanzó hasta la noche de este 10 de noviembre más de 60 mil reacciones y 44 mil compartidas. Ahí mostró foto del dibujo y su atuendo acompañados por las siguientes palabras:

Foto. Captura FB

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", después dejó enlace a su canal de Youtube donde sube contenido educativo.

Leer más: VIDEO. Hombre pasea en sus brazos a un enorme cocodrilo y le mueve la cola

El joven dijo para El Universal que publicó sin esperar la reacción viral de redes sociales, y que sintió "bonito" ver comentarios positivos de personas que resaltaron su buen labor como profesor.