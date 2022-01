FOTOS Y VIDEOS. Memes del corrido "Soy el Ratón", hecho para Ovidio Guzmán

México.- El grupo de norteño Código FN recientemente sacó un corrido que rápidamente se posicionó como una de las piezas más importantes en su trayectoria al viralizar en redes sociales, hablamos de "Soy el Ratón", compuesto para Ovidio Guzmán López.

La canción tuvo tal éxito tras ser filtrada que TikTok, Instagram y Facebook están plagados de imágenes o videos refiriéndose a la composición hecha para el hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

Algunos de los memes usan algún fragmento de la letra para describir con humor una situación cotidiana, tal como sucede con otras canciones virales, no obstante, otros más critican la popularización del corrido.

Después de leer la versión final de la canción de Código FN, encontrarás los mejores memes en imagen y video de "Soy el Ratón".

Letra de la pieza musical compuesta por Tito León

Inicialmente "Soy el Ratón" se filtró con una letra preliminar, misma que su autor cambió a la hora de publicar la versión final en plataformas digitales, incluyendo el canal de Youtube "Código FN".

A continuación la versión final del corrido con millones de reproducciones en diferentes apps:

Guzmán de apellido es Ovidio su padre de niño

Le apodó el ratón

Un jefe con mucho cerebro es hijo de El Chapo

Aquel señorón

En Jesús María creció

De sangre caliente y de acción

Hay gente y son puros pintos con sus lanza papas

Es un equipón

Aprecio al 90 el güerito él es mi compadre

Firmes mi viejón

Amigos tengo de a montón

Apoyo y respaldo les doy

Soy el ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, un hijo de El Chapo

Soy hermano de Alfredito y de Archivaldo

Y por cierto me disculpo por lo del culiacanazo

Yo no peleé

Pues la vida de mis hijas fue primero

Ya gradezco a la plebada el jueves negro

Se rifaron por mi cuero ocn todos los del gobierno

Respeto a lo que ordenen con mis dos hermanos

Alfredo e Iván

Mi madre es mi gran maestra, "Moreno" te extraño

No te he de olvidar

Los autos son mi gran pasión

Navego pura colección

Me siento más fuerte que nunca saludos güeritos

firmes J.A.

Ahijado siempre anda activado y con un antioqueño

me pongo relax

En ranchos y por Culiacán

Es donde me miran pasear

Soy el ratón

Soy Ovidio, soy Guzmán, un hijo de El Chapo

Es difícil no tenerla aquí a mi lado y me duele que no esté

Siempre voy a respetarlos

Hay que seguir

Pa´ delante que la mata sigue dando

Y el ratón se le peló de nuevo al gato

Ahí nos vemos chavalada, la chapiza sigue al mando

Memes

