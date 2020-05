Falsos mitos sobre la Pandemia de Covid-19 en México agravan la situación

México.- Debido a las diferentes irregularidades que se han presentado en el sistema de salud por la alta demanda de pacientes durante la pandemia de covid-19, falsos rumores han comenzado a circular en redes sociales respecto a la venta de un supuesto "liquido de las rodillas".

Según la falsa teoría, el personal médico se encarga de comercializar este liquido ya que su costo en el mercado negro es bastante alto, aparentemente a todas las personas que ingresan a un hospital por covid-19, se les quita la vida y extrae esta sustancia.

Ante esta situación, las autoridades gubernamentales y médicas, piden a la población no caer en las malintencionadas "Fake News", ya que que solo se encargan se generan desinformación y más complicaciones.

Cabe señalar que la supuesta venta del liquido sinovial, o líquido de las rodillas, no es para nada nuevo, ya que en el año 2017 una mujer llevó un caso sobre esto a la televisión, desatando pánico entre los habitantes.

Sin embargo, esto jamás pudo comprobarse y la noticia paso a formar parte de una lista de incontables rumores en el país.

Desafortunadamente, este tipo de noticias falsas ha resurgido en Internet y comienza a tomar fuerza, luego de una serie de complicaciones en el sector salud de Ecatepec, Estado de México, cuando personas se manifestaron por la desesperación de no saber sobre sus enfermos de covid-19.

Falsos rumores circulan en redes sociales/ Facebook

Es importante mencionar que toda información no oficial o que no provenga de fuentes legítimas, no es confiable.

Rumores como el robo del líquido de rodillas, contagios a propósito por parte del sector salud y la creación del nuevo coronavirus por parte de una conspiración con fines económicos, son totalmente falsos y no se ha comprobado nada al contrario.

Estas falsas teorías por parte de los internautas comienzan a agravar la situación, ya que las personas comienzan a desobedecer las medidas sanitarias recomendadas por la Secretaría de Salud y los contagios se propagan de forma más rápida.

Alguien que se ha manifestado en repetidas ocasiones en contra de la difusión de estas falsas noticias, es Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter ha pedido de manera inalcanzable el cuestionar toda la información que llega a nuestras manos, ya que incluso en muchas ocasiones la delincuencia se ha aprovechado de esto, extorsionando a personas malinformadas.





También te podría interesar

Coronavirus en México: 2,271 muertos y 24,905 contagiados hoy 4 de mayo

Uber pedirá uso obligatorio de cubrebocas a sus conductores

La obesidad y el Covid-19 exponen la desigualdad social: experto