¿Familia ROTA? Omar explota contra su papá Julio César Chávez por internar al Junior

Sinaloa.- La dinastía Chávez de nuevo dio de qué hablar por una serie de delaciones entre el padre y uno de los hijos, pero contrario a lo habitual no fue el junior quien se vio envuelto en polémica con su padre Julio César Chávez González, sino Omar.

Aficionados al deporte de los puños cuestionaron en redes sociales ¿la familia está rota o son pleitos pasajeros?, ya que los involucrados usaron lenguaje fuerte para referirse el uno del otro e hicieron fuertes acusaciones.

Todo comenzó cuando el mismo Julio César Chávez dio a conocer que internó en una clínica de rehabilitación al junior por presuntamente recaer en las drogas, acción que generó respuesta de su hijo Omar Chávez Carrasco.

El también pugilista insinuó que su padre internó al Jr. por manipulación de su actual esposa Myriam Escobar y su media hermana Nicole Chávez Escobar, además, que la decisión llegó porque al multicampeón no le agradaban los comentarios que su hermano hacía en redes sociales.

"Si yo sigo diciendo cosas él viene y me encierra a mí, entonces tiene a la gente al lado diciéndole cosas de mí y por eso pasan las cosas que están pasando, ese es el problema y ese es mi coraje(...)que diga, que su mamá diga eso a mí no me importa, me importa que hacen que mi papá se ponga en contra mía y me llegue a encerrar", dijo Omar.

Chávez González respondió en un video que su esposa siempre lo ha apoyado en los peores momentos de su vida y desmintió ser un "títere o mandilón".

"Está frustrado, está enojado, a veces se la lleva diciendo puras pendejadas. Ya está grande, ya sabe lo que dice pero no estoy de acuerdo con sus pendejadas", reiteró.

Sobre Julio César Jr, se dijo esperanzado de que esta ocasión salga del centro de rehabilitación "curado" de la adicción a las drogas que le ha hecho caer en tratamiento más de una vez.