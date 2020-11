Familia organiza funeral de un pariente y luego lo encuentran desayunando tranquilamente

Italia.- No existe algo más doloroso que perder a un familiar, sobre todo cuando hay que hacerse cargo de todos los trámites que esto implica; organizar el funeral, elegir un féretro, entro otras cosas, algo que lo que probablemente nadie está exento, sin embargo, esta familia vivió algo bastante curioso, una tragedia que despues se convertiría en todo un alivio, como dice el meme, "sustos que dan gusto".

Resulta que apenas llegaba la media noche a la localidad de Sora, en la región de Lacio, Italia, cuando de pronto una familia fue despertada por una llamada telefónica bastante desagradable, donde personal de un hospital informaba sobre la muerte de un pariente que estaba internado en dicho lugar por complicaciones con coronavirus. Desde luego que esta una noticia desgarradora que provoca un profundo dolor, no obstante, todos entendieron ya que su familiar era una persona mayor y como sabemos, ellos son los más vulnerables.

Una vez consternados por la noticia, la familia comenzó los trámites del funeral e incluso como anteriormente mencionamos, se dispusieron a elegir un ataúd para su ser querido. Más tarde la funeraria envió unas fotografías del cadáver ya vestido y colocado en el féretro. Fue a partir de ahí cuando comenzaron a surgir algunas dudas pues a los familiares les pareció muy extraño el aspecto de su persona fallecida, es decir, parecía otra persona.

Sin embargo, como el cuerpo había pasado por diferentes complicaciones asumieron que si era su familiar. La sorpresa llegó cuando la familia fue al hospital para terminar de realizar algunos trámites y lo vieron desayunando tranquilamente como si nada hubiera sucedido. Y es que precisamente esa era la cuestión, no pasó absolutamente nada, su familiar estaba más vivo que nunca, fue personal del hospital, quienes se equivocaron, el que murió era otra persona.

"Anoche nos llamaron los carabineros para decirnos que había muerto mi suegro, diciendo que el hospital había pedido su intervención ya que no quedaba ningún contacto. Cosa imposible, pero de todos modos corrimos al hospital, donde no nos lo mostraron. En ese momento llamamos a la funeraria y finalmente nos enteramos de que no era él. Y hasta las 10 de esta mañana nadie se había dado cuenta de que la víctima no era mi suegro y no sabemos quién es ese pobre viejo. Hemos estado corriendo desde anoche. No es posible ", dijo la nuera del anciano que dieron por muerto.

La realidad es que el anciano que supuestamente había muerto se encuentra bastante estable de salud, lo malo del caso es que no han podido identificar a la persona que realmente murió. Recordemos que Italia, al igual que muchos países del mundo, se han visto rebasados por la pandemia de Covid-19 que día con día enferma a más persona.

Como era de esperarse la noticia se volvió viral en internet, generando gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los usuarios, quienes celebraron que el anciano continuara con vida y la historia se convertirá seguramente en algo que les provocará risa en el futuro.