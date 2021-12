Fan emocionado por la película de Spider-Man: No Way Home presume sus boletos en Facebook y se los roban

"Se pasaron de lanza nunca pensé que alguien pudiera ser así... me robaron el código QR de los boletos... en fin la vida sigue y espero que a esa gente le vaya bien y los necesitará más que yo. #OtroDíaSerá", escribió Daniel Moreno junto a una foto de él triste en el cine , ya que hasta ya tenía su combo en mano cuando le fue imposible ingresar a la sala y que no fue auxiliado por los empleados para revertir la injusticia.

El joven de nombre Daniel Moreno de Baja California, tristemente solo compartió un mensaje en Facebook sobre el robo de sus boletos para Spider-Man: No Way Home . "La vida sigue y que a esa gente le vaya bien, las necesitará más que yo".

México.- ¡Sálganse del cine que quiero estar solo!, un fan emocionado por ver el estreno de la película de Spider-Man: No Way Home , compartió en redes sociales el código QR del boleto para la función pero ese error provocó que alguien más se lo robara.

