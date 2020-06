Fans de "Anne with an E" piden a Disney continuar con la serie

La serie de Netflix "Anne with an E" ha gozado de gran éxito ganándose el corazón de miles de fans a lo largo de sus tres temporadas, a quienes la noticia de su fin ha causado gran tristeza.

Desde noviembre de 2019, cuando la plataforma de streaming anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de "Anne with an E", reveló que esta sería la última de la serie creada por Moira Walley-Becket.

"Esperamos que a los fans de la serie les encante la temporada final tanto como a nosotros, y que aporte una conclusión satisfactoria al viaje de Anne", señalaron Netflix y la televisora canadiense CBC, que la transmite en el país norteamericano.

DISNEY SAVE ANNE

La noticia no fue bien recibida por los fans de la serie, quienes a más de 7 meses del anuncio ahora piden a Disney retomar la producción de "Anne with an E" y hacer posible una cuarta temporada.

El tema se volvió tendencia en Twitter este miércoles 10 de junio en que los fans inundaron la red social con las frase "DISNEY SAVE ANNE" (Disney, salva a Anne) y "DISNEY SAVE AWAE" (siglas para "Anne with an E"), rogándole a la famosa compañía hacerse cargo del asunto.

Imágenes y videos de algunas escenas de la entrañable serie acompañaron la petición de la legión de fans con la esperanza de que Disney prestara atención.

El tema ha cobrado fuerza, pero hasta el momento Disney no ha emitido ninguna declaración respecto a la petición de los fans de "Anne with an E".

Ya lo habían intentado

Esta no es la primera vez que los fans de "Anne with an E" piden que este no sea el final de la serie, pues desde hace siete meses lanzaron una petición en la plataforma Change.org pidiendo a Netflix, CBC y Disney+ una cuarta temporada.

La firma ha acumulado a la fecha más de 650 mil firmas, aunque la meta establecida es de un millón.

