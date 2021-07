Fans de TikTok de una monja se quedan sorprendidos al conocer su edad; su secreto es vivir sin hombres

Estados Unidos.- Una monja se ha vuelto viral en TikTok después de compartir su rutina de cuidado de la piel y revelar su edad real, con sus fanáticos que insisten en que parece dos décadas más joven.

La hermana Mónica tiene 55 años, pero todos sus seguidores en las redes sociales piensan que se ve como si tuviera 30 años, lo que atribuye a evitar el sol y lavarse la cara con un jabón suave.

Explicó que no usa productos de belleza porque son una "estafa", pero que se lava la cara a diario con gel de baño de avena Aveeno para bebés e incluso saca una sombrilla afuera para poder sentarse a la sombra.

Pero algunos de sus 48 mil seguidores en TikTok piensan que hay más, y varios han sugerido que su apariencia juvenil se debe al hecho de que renunció a los hombres.

La hermana Mónica, de Nueva Jersey, Estados Unidos, dijo que estaba sorprendida por la increíble respuesta al video.

Ella dijo: "La gente ha sido extremadamente amable. Pensé que solo cuatro o cinco personas verían el video".

"La gente que dice que me veo como si tuviera treinta y tantos y los comentarios divertidos que dicen que es porque no tengo a ningún hombre que me estrese me hace reír mucho".

Estoy sorprendida de lo amables y comprensivos que son las personas en TikTok

La monja tiene 48 mil seguidores en TikTok , donde comparte información privilegiada sobre cómo es la vida en el convento y, ocasionalmente, detalles personales sobre su vida.

En su última publicación, explica que "realmente no tiene" una rutina de cuidado de la piel, pero admite que tiene "probablemente algunas menos arrugas que otra persona de mi edad", y les explicó por qué.

La hermana Mónica se sorprendió de que la gente pensara que era significativamente más joven de lo que realmente es.

Ella bromeó: "¿Quizás alguien de unos treinta años que no ha dormido como un mes y medio? Te lo daré".

Agregó: En persona, te lo aseguro, me mirarías y dirías 'esa mujer tiene 55 años'.

El video fue visto 270mil veces y acumuló más de 50 mil me gusta.

Una persona dijo de su apariencia juvenil: "Es porque no se enfrenta constantemente a la audacia de los hombres".

"Es porque has estado viviendo sin hombres", coincidió otro espectador.

"Apuesto a que renunciar a los hombres también ayuda", bromeó otro espectador.

La hermana Mónica respondió directamente, diciendo: "No voy a mentir. Creo que la ausencia de estrés en las relaciones ayuda".