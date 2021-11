Fans se agarran a golpes en la preventa de boletos de Spiderman: No Way Home y el video se vuelve viral

Fans se agarran a golpes para comprar boletos de Spiderman: No Way Home

La nueva película de Spiderman: No way Home de Sony Pictures y Marvel Studios, se entrenará el próximo miércoles 15 de diciembre en México, después de que se adelantara un día su estreno.

Sin embargo, la preventa para los boletos de la película de S piderman: No Way Home causó polémica luego de que los sitios de cines colapsaran por la saturación de usuarios, así que los fans decidieron ir a comprar los boletos en físico pero fue en Cuernavaca, Morelos donde un grupo de jóvenes terminaron hasta los golpes en espera de su boleto en la plaza comercial.

México.- Sin duda todos estamos ansiosos por ver la película de Spiderman: No Way Home con la esperanza de ver a los actores de las películas anteriores confirmando la teoría de los multiversos, pero un video se volvió viral en redes sociales ya que los fans se agarraron a golpes para comprar sus boletos.

