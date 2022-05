“Favor de regresar mi bracero... lo necesito para sobrevivir”, dice abuelita a ladrones

Una abuelita ha consternado las redes sociales luego de que colgara un letrero en la puerta de su casa dirigido a los ladrones, tras ser víctima de los amantes de lo ajeno, en la colonia Popular Coatepec, en la ciudad de Puebla.

Fue el pasado domingo que usuarios de Facebook y Twitter compartieron fotos en las que se puede mirar un cartel hecho por una mujer de nombre Juana, de más de 70 años de edad, apoyada por una de sus vecinas, en él pide a los rateros que le traigan de vuelta el braseero pues la “dejaron sin comer”.

En el cartel, se dsecribe como “humilde y pobrecita” y aseguró que su brasero la utiliza como instrumento de trabajo, además de usarlo para preparar su comida, por lo que pedía a los amantes de lo ajeno que no fueran ingratos con ella.

“Favor de regresar mi brasero, soy humilde y pobrecita, con eso gano mi tortilla. No sean ingratos, rateros, malvados, me están dejando sin comer. (Si hay alguien que me pudiera regalar uno se lo agradecería)”, se lee en el mensaje que colocó en una cartulina amarilla fosforecente y luego pegó en la puerta de su casa.

Según comentó Karen Sánchez, una de las vecinas de Juana, la abuela no tiene familia, por lo que desde hace muchos años se dedica a tostar y vender semillas de girasol en su comal de barro, el cual pone en la puerta de su casa para mantenerse económicamente.

En otra de las imágenes, se puede ver a la abuelita sentada en la puerta de la entrada de la casa, usando un mándil y limpiando algunas semillas que sostiene en un reecipiente de plástico. Ante las imágenes y al saber lo que había ocurrido, las reacciones llegaron pronto para ofrecer ayuda.

Pero no todo fue dulsura en la publicación, pues también hubo quienes hicieron saber su molestia ante los amantes de lo ajeno.

“En qué nos estamos convirtiendo, que ya ni los ancianos pueden estar exentos de ma&%#”# así”, “Cada día y cada vez me dueles más México” e “¡Infames!, Ahora hasta un brasero”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer.

Doña Juana dijo a medios locales que solicitaba la ayuda de la ciudadanía para que le donaran un brasero y así poder seguir con su labor y ganarse el pan de cada día.

El domicilio de doña Juanita es calle General Miguel Negrete número 856, de la colonia Popular Coatepec, entre calle Quintana Roo y Oaxaca, esto para aquellas personas que deseen ayudar a doña Juanita.