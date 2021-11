Feliz Día del Soltero y te dejamos los mejores memes para que olvides el motivo del porqué no tienes pareja

Y no solo eso, de acuerdo con Journal of Marriage and Family, las personas solteras también son más saludables ya que hacen más ejercicio que las parejas casadas, por lo que tienen mejor salud.

Además, piensa que no estás solo o sola, sino que hay personas que no pueden estar contigo y se están perdiendo la increíble persona que eres.

Sin embargo, no te sientas triste al estar soltero este día, puedes invertir todo tu tiempo en ti y aprender a hacer otras cosas o simplemente disfrutar de tu soltería, no es necesario tener pareja para estar feliz ya que de seguro conoces historias de tus amigos y amigas, que tiene pareja y se la pasan peleando.

Carlos Narvaes, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras en la licenciatura de Sociología de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien ha realizado trabajos de investigación escolares sobre temas de inseguridad. He realizado diplomados en seguridad, violencia y calidad de vida, donde he conocido diversas perspectivas teóricas y son los temas que me gustan trabajar y que más me han llamado la atención. Comencé la carrera como reportero web en DEBATE desde el año del 2018 trabajando temas de sección de policiaca, política y contenido viral. Cubro especialmente noticias referentes de la Ciudad de México y Estado de México, me mantengo al tanto de las conferencias de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y también sigo distancias dependencias para estar al día de los hechos. He dado seguimiento a noticias como el