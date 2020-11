"Físico nuclear" que se volvió viral en Internet, reaparece en comercial de Chevrolet

México.- Una vez que te conviertes en un personaje viral en Internet ya no hay vuelta atrás, le ha ocurrido a muchas personas e incluso animales que en un abrir y cerrar de ojos se vuelven toda una celebridad. Tanto así que comienzan a aparecer en todas las redes sociales, televisión y hasta en comerciales, un ejemplo es Luisito Time, mejor conocido como el "ingeniero físico nuclear de Chernovyl", aquel joven que supuestamente se estrelló cuando manejaba bajo la influencia de las drogas. Al ser interrogado por las autoridades lanzó varias frases que desataron al risa de miles de usuarios.

Pues resulta que su momento de fama comienza a dar frutos, recientemente comenzó a circular otro video donde hace un comercial muy a su estilo de Chevrolet. Principalmente se dio a conocer en Tik Tok pero en cuestión de horas apareció en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube.

En la grabación se puede ver a Luisito Time a bordo de un vehículo marca Chevrolet en lo que parece ser una plaza comercial. Al igual que en su video viral se le puede ver muy alocado moviendo el volante de lado a lado mientras grita "¡carnal, el 2021!". De pronto le da su peculiar ataque en el que "agarra señal" y nuevamente hace el movimiento extraño de sus ojos que tanta controversia creó entre los usuarios.

Finalmente se recupera y es ahí donde lanza la publicidad de la compañía estadounidense. Como era de esperarse esta publicación también generó gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de los internautas, quienes tuvieron opiniones divididas al respecto, algunos creen que el joven supo aprovechar la fama mientras que otros aseguran que en cualquier momento perderá la gracia, cierto o no, el video generó gran impacto en Internet.

"Luisito Time", es un joven influencer originario de Sonora que se caracteriza por este tipo de videos, ya que no teme llegar a los extremos.

Una vez que los usuarios lograron encontrar su pagina oficial después de su video viral, no dudaron en dejar sus comentarios. "No mames, carnal, yo ya venía a preguntar de cuál te fumabas, para ir a buscar de la misma, Alch sí me la creí", " te creí todo, lo hiciste muy bien... pensé, enloqueció por el confinamiento", "Vengo de Twitter para conocer tu trabajo y tienes muy buenas ideas cómicas que podrían ser o son una crítica a la sociedad. Muy bien joven siga así que esta causando muchas risas al público", fueron algunos comentarios que recibió Luisito.