Fisicoculturista de 69 años se vuelve modelo de lencería ¡y está arrasando en redes sociales!

Chile.- Con 69 años y un cuerpo que pondría celoso a cualquiera, Gladys Bravo Berríos es una chilena que se ha desenvuelto como fisicoculturista desde los 55 años y ahora dio el paso a convertirse en modelo de lencería para la empresa nacional Love Lust.

Bravo Berríos pasó de ser campeona nacional en noviembre del 2021 y subcampeona sudamericana en diciembre de ese mismo año, a ser una hermosa modelo de lencería que no duda ni un momento en lucir su lado más sensual en el catálogo de 25 prendas para el que fue llamada.

“Modelar lencería no me dio pudor, porque en mi perfil también he subido fotos sensuales, en pijama con ropa interior, pero cosas sutiles. Como la que me pidieron también era elegante y sutil, acepté encantada”, aseguró Gladys Bravo al medio local LUN.

La modelo afirmó que aceptó solo por el gusto de mostrarle al mundo su sensualidad, ya que eso no le incomoda como mujer, además puede mostrar su tonificado cuerpo.

Bravo Barríos también es conocida como la “abuela fitness” en las redes sociales, en las cuales ya se convirtió en toda una influencer con casi 36 mil seguidores que siguen su día a día como fisicoculturista, entrenadora fitness y ahora, modelo de lencería.

La empresa Love Lust la contactó a través de su Instagram para que formara parte de un nuevo catálogo de lencería, ofrecimiento que aceptó encantada. Confesó que posar para la cámara fue diferente a los certámenes de fisicoculturismo donde es necesario cumplir con las cuatro poses obligatorias, por lo que fue más relajado y natural.

”En el caso de la lencería era más espontáneo, yo posaba como me sentía, a veces en posiciones más sugerentes y sensuales, pero todo con sutileza” narró.

La abuela fitness se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas personas como lo mencionó Love Lust, “Gracias Gladys, mi admiración y respeto. Eres una fuente inagotable de inspiración”.

Por su parte, la fisicoculturista compartió un vídeo del momento de la sesión en donde agradeció por la oportunidad de “mostrar otra faceta” y por “la maravillosa recompensa de la vida como siempre digo, sólo entrega desde tu corazón, y desde la pasión, todo vendrá en el momento perfecto, con las personas precisas”.