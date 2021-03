Fisicoculturista se arrancó el músculo pectoral por levantar demasiado peso

Estados Unidos.- Un joven fisicoculturista estadounidende se nombre Ryan Crowley sufrió una terrible lesión por levantar demasiado peso.

En el percance el fisicoculturista de 23 años de edad, se arrancó el músculo pectoral al momento de levantar las pesas y el video y sus fotos de la gran herida circulan en redes sociales.

Fue el mismo Ryan quien publicó las imágenes en donde muestra su terrible lesión, según informes se arrancó por completo el tendón pectoral del hueso mientras intentaba levantar 220 kilos.

Esto es devastador, amenaza su carrera, dijo su entrendor, Larry Wheels.

Momento en el que se lastimó el joven fisicoculturista/Foto: captura de pantalla

Ante la situción el joven fisicoculturista pide apoyo para costear su operación a la que fue sometido, los gastos superan los 25 mil dólares.

Junto a unas fotografías que publicó en su cuenta de Instagram de su lesión Ryan Crowley escribió lo siguiente:

"No puedo creer que haya sucedido, me arranqué completamente el tendón pectoral del hueso, me someteré a una cirugía hoy a las 5 p.m., rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo incluso antes de que comience. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo, ¡realmente significa el mundo! , si me conoces, sabrás que esto me ha golpeado extremadamente fuerte y estoy luchando para lidiar con eso, ¡pero superemos y salgamos del otro lado más fuertes!"