Fisiculturista relata su amarga experiencia tras tener covid-19

EEUU.- Si hay algo que la pandemia de Covid-19, es que esta horrible enfermedad no distingue entre géneros, clases sociales o incluido calidad de vida, pues recientemente se han dado a conocer casos de excelentes deportistas que se han enfrentado a esta dura batalla.

Un claro ejemplo de esto es Charlie Aragón, fisiculturista estadounidese bastante dedicado al ejercicio y sobre todo buena alimentación, sin embargo, quedó demostrado que todo esto no basta para librarse de las garras de este malvado virus.

Hace dos meses que Aragón, salió victorioso del hospital luego de los 20 días mas críticos de toda su vida, afortunadamente vive para contarlo, pero definitivamente se trata de un nuevo comienzo.

El deportista explicó que durante la crisis perdió casi 27 kilogramos, hoy en día solo puede caminar para ejercitarse.

El oriundo de Arizona reconoció que jamás imaginó enfermarse de tal manera, sobre todo porque mantenía una estricta dieta baja en carbohidratos y a base de proteínas, sin mencionar que se sometía a rigurosas horas de entrenamiento.

Aragón contó para medios locales que fue a principios de marzo que notó en el un malestar similar a la gripa, por lo tanto no le tomó mucha importancia, sin embargo, tras varios días de no mejorar, se sometió a una prueba de Covid-19 y se enteró que era positivo.

Una vez que obtuve un resultado positivo, me dijeron que me pusiera en cuarentena y, si empeora, llame al 911. Todavía estaba tomando el ibuprofeno y usando mi inhalador, pero fue extremadamente difícil caminar de la cama al baño. Incluso cepillarme los dientes. Se sentía como si me estuviera quedando sin aliento. ¡Hombre! se sentía como si estuviera haciendo cardio", confesó

Ante esta situación, Aragón fue internado en University Medical Center Phoenix, donde se incluso se vio entre la vida y la muerto, sobre todo cuando desarrolló sepsis, lo cual representaba un peligro para primer diagnostico.

Desafortunadamente las cosas no marchaban para nada bien, el caso de Aragón cada día se complicaba más al grado que tuvo que ser entubado. Los médicos comentaron que recibía oxígeno máximo, es decir que lo recibía al 100%.

En ese momento, sabía que algo andaba mal y algo dentro de mí me decía que tenía que pelear. Luego comencé a orar y esa fue mi experiencia extracorporal. Nunca antes había tenido una experiencia así. Fue aterrador. No sabía lo que estaba pasando pero no me sentía bien", dijo el fisiculturista