Fotografía de Samuel García entrevistando a "El Matador" se vuelve viral

México.- Las redes sociales no perdonan y Samuel García lo sabe, este aspirante a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras sus polémicas declaraciones en una entrevista con un conocido influencer de Monterrey, Nuevo, León. Ante esta situación salieron a flote cientos de memes al respecto entre los cuales hay uno en particular que incluso ha provocado asombro entre los usuarios, se trata de una fotografía donde se ve al ex funcionario entrevistando a Luis Hernández "El Matador".

Fue el periodista Javier Risco quien reveló la fotografía en su cuenta de Twitter, donde se ve a Samuel García haciendo un entrevista al futbolista mexicano cuando militaba en Club Tigres a finales de los 90.

Desde luego que esta imagen causó furor en redes sociales, convirtiéndose en un factor indispensable para crear nuevos memes. En la entrevista pasada, Samuel García aseguró que su vida en la infancia fue bastante dificil, ya que tuvo que someterse el riguroso estilo de crianza de su padre.

Estaba en prepa, y tuve que empezar a ir a la oficina a trabaja, la prepa era de 8 a 2 y de ahí me tenía que ir a la oficina y después al americano. Pero era bien duro, porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo el sábado al golf y terminando los 18 hoyos te pago", explicó Samuel García.

Incluso reveló que algunos viernes salía de fiesta y aun así tenía que ir "todo desvelado" al golf para acompañar a su padre y así recibir su pago semanal.

Desde luego que miles de internautas lo tomaron como una burla, pues aseguran que dicho estilo de vida no es para nada complicado con lo que a ellos les toco vivir o al menos una persona de clase media baja. Como era de esperarse lo tundieron de memes en redes sociales.

Ante las agresiones en Internet, Samuel García afirmó recientemente que está siendo víctima de una guerra sucia por parte de agencias de Morena, asegurando que los videos de sus entrevistas que se volvieron viral, están planeadas en su contra. "Están sacando de contexto clips de 10 segundos de entrevistas de hace año y medio", dijo.