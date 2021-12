Frustración: Vendedor azota y pisotea sus algodones de azúcar por no venderlos (video)

Diciembre para muchos es sinonimo de felicidad, amor, armonia y bendicones pero para otros es trabajo, trabajo y más trabajo para poder llevar sustento a su casa, este es el caso de un vendedor de algodones de azúcar.

La frustación por no vender algodones de azúcar y no poder llevar algo para comer a su casa causó que un vendedor ambulante azotara su producto y lo pisoteara en plena vía pública en Reynosa, Tamaulipas.

El momento fue grabado por una mujer de nombre Erika Sosa Moreno y lo compartió en su perfil de Facebook y escribió lo siguiente: "A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar. Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones y después que me ofreció a mí y otras personas en el Seven y le dijimos que 'no', caminó y azotó el palo contra la calle".

La usuaria detalló que el vendedor de algodones de azúcar terminó brincando arriba de su dulce producto desesperadamente y después de recargarse en la pared, recogió los que habían quedado intactos y se cruzó de nuevo a la calle.

La mujer quien es nutricionista agregó que luego de presenciar el acto decidió apoyarlo y le compró el producto, el vendedor dijo que no había vendido nada.

Finalmente la tamaulipeca exhortó a la comundad a contribuir con quienes buscan ganarse el sustento de forma honrada.

"Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, que no piden dinero sin hacer nada".