Fue al Oxxo: Niño cubre a su papá que salió con la novia, frente a su mamá

Un insólito momento fue captado en redes sociales, pues unos padres pusieron a prueba la honestidad de su hijo y nunca creyeron que el niño terminaría siendo leal a su padre, cubriéndolo frente a su madre.

El video de Tik Tok muestra el momento en que un hombre habla por celular con su hijo, y el padre le revela que salió de la casa para verse con la novia, a lo que el niño responde que lo evidenciará con la mamá.

No obstante, el papá se retracta y le dice que no era cierto, a lo que el niño queda inseguro, pues le cuestiona por qué le ha mentido, ya que la responsabilidad del papá era recoger a la mamá. En otras palabras, quería comprobar que la nueva versión era la real y que lo anterior había sido mentira o una broma.

Papá: "Porque vine a ver una novia"

Hijo: "Le voy a decir mi mamá"

Papá: "Ay vine a ver a una amiga, no seas chismoso"

Hijo: ¿Y por qué me mentiste?

Papá: "Ah ¿por qué te dije qué iba por tu mamá?"

Posteriormente en el video de Tik Tok se muestra el momento en que la madre se comunica por llamada con el niño, y le pregunta que sí ha hablado con su padre, y este le comente que sí, que todo bien y que solo salió al Oxxo.

Mamá: "¿Ya hablaste con tu papá?"

Hijo: "Sí ya va por ti, es que fue al Oxxo"

Que el niño cubriera a su papá, que dijo que fue con una amiga, frente a su mamá ocasionó que se volviera viral, pues muchos padres de familia desearían tener una "tapadera" de esa calidad en sus familias.

En los comentarios del video de Tik Tok, difundido por el usuario @anthonyorellana00, donde el niño cubre al papá de su mamá, hubo más de miles de comentarios, entre los cuales destacaban tres, donde se señalaba que el niño ya sabía como sería en el futuro.

"Hombre es hombre (el que nace para caballo desde chiquito es potrillo, muy bien)", comentó un hombre sobre este video. "Ese niño va por un buen camino a la play 5", comentó otra persona.

Finalmente una mujer, comentó que a pesar de niños y que no se trate del papá biológico, siempre se van a cubrir.

"Mi niño, el más chico, así cubre a mi pareja y no es su papá, me dice fuimos a la tienda y le pregunto ¿había viejas? y dice no. Paros señores"